Gratis über Ostern: The Elder Scrolls Online und weitere Highlights für PS4 und Xbox One

Das verlängerte Oster-Wochenende steht an, und somit für die meisten von uns eine Menge Zeit, um Videospiele zu zocken. Umso besser ist es natürlich, wenn wir diese auch noch gratis bekommen. An diesem Wochenende gibt es gleich mehrere AAA-Highlights zum Anzocken auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Gratis für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S

The Elder Scrolls Online

Zeitraum: noch bis zum 13. April

noch bis zum 13. April Xbox Live/PS Plus nötig? ja

ja Im Game Pass enthalten? ja

ja Genre: MMO-RPG

Darum geht es: The Elder Scrolls Online bringt den Multiplayer in die beliebte Serie. Wenn ihr schon immer einmal quer durch Tamriel reisen und mit Freunden Abenteuer erleben wolltet, seid ihr hier genau richtig. Inzwischen existieren einige Erweiterungen für das Rollenspiel, die euch unter anderem nach Himmelsrand (Skyrim) und Cyrodiil bringen.

Bis zum 13. April könnt ihr die Tamriel Ultimate-Edition und die Morrowind-Erweiterung nach belieben rauf und runter zocken. Wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr es im Anschluss im Xbox Store schon für 7,99 Euro kaufen.

Hitman 3

Zeitraum: noch bis zum 5. April

noch bis zum 5. April Xbox Live/PS Plus nötig? nein

nein Im Game Pass enthalten? nein

nein Genre: Action-Adventure, Stealth

Darum geht es: Hitman 3 beschließt die Reboot-Trilogie von IO Interactive. Ihr schlüpft erneut in die Haut von Agent 47, um an vielen exotischen Locations Zielpersonen zu töten. Neben der Kampagne bringen die Entwickler immer wieder sogenannte "Elusive Targets" ins Spiel, besondere Ziele, die ihr auf kreative Weise ermorden müsst.

Kostenlos ist das erste Dubai-Level. Dieses könnt ihr nach belieben spielen, alles freischalten und verschiedene Lösungswege ausprobieren. Teil des "free starter pack" sind außerdem zwei Level aus Hitman 1 (ICA Facility) und Hitman 2 (Hawke's Bay).

Wie ihr das Dubai-Level in nur achte Sekunden schafft, seht ihr übrigens hier:

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Hunt: Showdown

Zeitraum: noch bis zum 5. April

noch bis zum 5. April Xbox Live nötig? ja

ja Im Game Pass enthalten? nein

nein Genre: Online-Shooter

Darum geht es: In Hunt: Showdown bestreitet ihr online Team-basierte Matches. Das besondere an dem Spiel ist, dass es PvP mit PvE mischt. Während ihr eure Gegner bekämpft, müsst ihr auch gegen vom Computer gesteuerte Feinde bestehen. Hunt: Showdown bietet eine interessante Mischung aus Online-Shooter und Survival-Game.

Hunt: Showdown ist im Xbox-Store im Sale für 15,99 Euro.

Steel Rats

Zeitraum: noch bis zum 5. April

noch bis zum 5. April Xbox Live nötig? ja

ja Im Game Pass enthalten? nein

nein Genre: Rennspiel, Action

Darum geht es: In Steel Rats besteigt ihr ein mit Sägeblättern ausgerüstetes Motorrad. Dabei kombiniert das Spiel Stuntbike-Action mit präzisem Platforming und intensiven Fahrzeuggefechten. Im Kampf gegen die Alien-Schrottbots steht euch ein großes Arsenal aus Rad-Sägeketten, Harpunenkanonen, feuerspuckenden Auspuffen und vielem mehr zur Verfügung.

Wenn euch Steel Rats gefällt, könnt ihr es im Store für 2,99 Euro kaufen.

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch mit Klick auf den jeweiligen Link die aktuellen Gratis-Spiele für März anschauen.

