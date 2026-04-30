Diese Fortsetzung hat 18 Jahre auf sich warten lassen – jetzt erscheint sie nochmal für moderne Konsolen

Die ersten beiden Teile galten in den 90ern und frühen 2000ern als große Vorbilder für moderne Open-World-Spiele, der dritte Teil erschien erst 2019. Nochmal sieben Jahre später erscheint jetzt eine modernisierte Version, die ihr ab sofort vorbestellen könnt.

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Elias Mohr
30.04.2026 | 14:01 Uhr


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In dieser wunderbaren Landschaft erlebt man doch gerne ein Abenteuer. In dieser wunderbaren Landschaft erlebt man doch gerne ein Abenteuer.

Nach vielen Schwierigkeiten, einer sehr erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und mehrfachen Verschiebungen, erschien 2019 eine Fortsetzung, auf die Fans fast 20 Jahre lang warten mussten. Das Spiel wurde zu einem vollen Erfolg, denn es war genau das, was sich die Fans gewünscht haben. Jetzt wird ein weiterer Traum der Community wahr, denn 2026 erscheint eine Enhanced-Version für PS5, Xbox Series und die Nintendo Switch 2.

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Eine Open-World gepaart mit Life-Sim

Echte Fans werden es vermutlich bereits erkannt haben: Es geht um Shenmue 3, genauer gesagt um die Enhanced Edition, die das Spiel aus 2019 für die aktuelle Konsolengeneration optimieren soll. Auf Amazon könnt ihr bereits mit Preisgarantie vorbestellen.

Video starten 10:01 Shenmue 3 - Fazit zur Release-Version des kleinen Open-World-Spiels

Doch um was für eine Art Spiel handelt es sich? Ihr steuert Ryo Hazuki, einen jungen Japaner, der sich auf die Suche nach den Mördern seines Vaters begibt und sich dabei in die chinesische Provinz verirrt. In einer offenen Spielwelt befragt ihr also die Dorfbewohner, geht Hinweisen nach und erledigt auch Aufgaben des täglichen Lebens.

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Denn Shenmue ist kein reines Detektiv-Story-Spiel, sondern gleichzeitig auch eine Lebenssimulation: Ihr müsst Geld mit Nebenjobs verdienen, euch mit Nahrung versorgen und könnt euch die Zeit mit einem der Mini-Spiele vertreiben. Auch neue Moves für das Kampfsystem müsst ihr über Zeit und mit Training im örtlichen Dojo erlernen. Kurzum: Shenmue 3 lässt sich sehr viel Zeit und ist damit perfekt, wenn ihr nach einem Spiel sucht, das euch nicht stresst und euch einfach seine Welt erkunden lässt.

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Was die Enhanced Version verbessert

Shenmue ist eigentlich ein Spiel, das aus der Zeit gefallen wirkt – und das schon beim Release im Jahr 2019. Das will die Enhanced Version nun angehen, ohne das Spielerlebnis anzutasten, es geht vor allem darum, die Atmosphäre noch dichter zu machen und technische Fehler auszumerzen.

Die Dörfer, die ihr auf eurer Reise erkundet, wirken jetzt lebendiger, da sie von mehr NPCs bevölkert werden, es gibt Komfortanpassungen und auch bei der Barrierefreiheit hat sich einiges getan. Natürlich wurde auch die Grafik angepasst. Texturen sind jetzt schärfer, das Gameplay ruckelt jetzt nicht mehr und auch Animationen wirken weniger behäbig.

In Shenmue 3 warten zahlreiche Minispiele darauf, von euch entdeckt zu werden. In Shenmue 3 warten zahlreiche Minispiele darauf, von euch entdeckt zu werden.

Shenmue 3 Enhanced richtet sich vor allem an Fans der Reihe, die bereits die ersten Teile auf der Dreamcast gespielt haben und genau dieses Spielgefühl nochmal auf einer modernen Konsole erleben wollen. Denn genau das bekommt ihr hier geboten und werdet davon garantiert nicht enttäuscht. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt, aber die Vorbestell-Aktion hat bereits begonnen.

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