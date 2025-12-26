  • Anzeige

95 Punkte im Test: Das beste Switch 2-Spiel überhaupt gibt's jetzt 36€ günstiger im Sonderangebot!

Ein Exklusivhit von Nintendo hat in diesem Jahr alle anderen Switch 2-Spiele in den Schatten gestellt. Jetzt könnt ihr ihn euch durch Extra-Rabatt an der Kasse für wenige Tage zum Top-Preis schnappen.

26.12.2025


Diesem First-Party-Spiel von Nintendo sollten alle eine Chance geben, die eine Switch 2 besitzen. Diesem First-Party-Spiel von Nintendo sollten alle eine Chance geben, die eine Switch 2 besitzen.

Gerade könnt ihr euch das beste Switch 2-Spiel überhaupt günstig im Angebot schnappen: Den kreativen Action-Hit, den wir in unserem Test mit satten 95 Punkten belohnt haben, bekommt ihr bei Amazon aktuell ohnehin schon 25€ günstiger im Vergleich zum UVP der physischen Version. An der Kasse werden jedoch sogar noch mal 11€ Extra-Rabatt abgezogen. Einen noch besseren Preis für das von Nintendo stammende First-Party-Spiel findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Das beste Switch 2-Spiel im Angebot abstauben!

Amazon ist dabei mit einem Deal von MediaMarkt mitgezogen, wo ihr das Spiel gerade genauso günstig bekommt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Dort ist das Angebot Teil eines großen Sales zum Jahresende, durch den ihr noch bis zum 31. Dezember hunderte weitere Deals bekommt und euch unter anderem 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle Spiele für Switch und Switch 2 sichern könnt. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die gesamte Aktion:

Großer MediaMarkt-Sale: Jetzt Extra-Rabatt auf ALLE Switch-Spiele sichern!

Zerstörerische Reise zum Mittelpunkt der Erde: Das ist Nintendos Switch 2-Hit

In Donkey Kong Bananza könnt ihr so ziemlich alles kaputtschlagen. In Donkey Kong Bananza könnt ihr so ziemlich alles kaputtschlagen.

Es geht hier natürlich um Donkey Kong Bananza, das nicht nur bei uns im GamePro-Test eine Top-Wertung abgestaubt hat: Der internationale Wertungsschnitt liegt laut Metacritic bei 91 Punkten. Der Action-Plattformer ist nicht nur das erste Donkey-Kong-Spiel seit Jahrzehnten, das eine richtige 3D-Welt bietet, sondern liefert auch einen völlig neuen Gameplay-Ansatz, der ihn nicht nur von seinen Vorgängern, sondern auch von allen anderen Switch 2-Spielen abhebt.

Switch 2-Exklusivhit jetzt zum Top-Preis sichern!

In Donkey Kong Bananza könnt ihr fast den gesamten Level zerstören: Donkey Kong kann sich in den Boden eingraben und sogar Gestein aus massiven Felswänden herausreißen, um es auf Gegner zu schleudern. Eure Aufgabe ist es, euch durch verschiedene Schichten bis zum Mittelpunkt des Planeten durchzugraben, um der bösen, Bananen klauenden Void Company das Handwerk zu legen.

Video starten 13:16 Donkey Kong Bananza - Test-Video zum ersten richtigen Super-Hit für die Switch 2

Jede Schicht führt euch in eine ganz neue Welt mit abwechslungsreichen Landschaften, schrulligen Bewohnern und eigenen Geheimnissen. Das Zerstörungs-Feature dient dabei nicht nur der Lust am Chaos, sondern ermöglicht es, euch eure ganz eigenen, kreativen Wege durch die Level zu bahnen. Für noch mehr spielerische Vielfalt sorgt Pauline: Das auf Donkey Kongs Rücken mitreisende Mädchen verleiht ihm besondere Kräfte und lässt ihn etwa über Wasser rennen oder durch die Luft gleiten.

Donkey Kong Bananza im Test: Falls ihr noch nach einem Switch 2-Kaufgrund gesucht habt…
von Tobias Veltin
Donkey Kong Bananza im Test: Falls ihr noch nach einem Switch 2-Kaufgrund gesucht habt…

Alles in allem ist Donkey Kong Bananza nicht nur eines der besten und hübschesten, sondern auch der kreativsten Nintendo-Spiele der letzten Jahre und bietet euch ein Spielgefühl, das ihr nirgendwo sonst bekommt. Genügend Umfang bekommt ihr ebenfalls geboten: Wollt ihr alles erforschen, könnt ihr rund 50 Spielstunden beschäftigt sein. Zum aktuellen Angebotspreis ist das Switch 2-Exklusivspiel damit eine glasklare Kaufempfehlung:

Donkey Kong Bananza jetzt im Amazon-Angebot schnappen!
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
