4,99€ im PS Store: Mit diesem richtig guten Need for Speed verkürzt ihr die Wartezeit auf den neuen Teil

Alle Rennspielfans warten momentan auf die Ankündigung eines neuen Need for Speed. Aber warum stillstehen, bis EA endlich aus den Puschen kommt? Stattdessen könnt ihr zurück in die Vergangenheit der Serie rasen und mit einem richtigen guten Ableger Spaß haben, der sich momentan auf der PS4 und PS5 im Sale befindet. Die Rede ist von Need for Speed Rivals, das 2013 zum Launch der PS4 auf den Markt kam und direkt ein Highlight der neuen Konsole darstellte.

Was? Need for Speed Rivals

Need for Speed Rivals Für wieviel? 4,99 Euro

4,99 Euro Wo? Im PS Store

Need for Speed Rivals brachte die Serie zurück auf die Strecke

Genre: Rennspiel

Rennspiel Plattformen: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC

Nachdem die Need for Speed-Reihe in den Jahren zuvor immer wieder aus den Kurven geflogen und ins Straucheln gekommen war, wollte EA mit Rivals zurück zu dem Fundament, das die Serie ursprünglich so beliebt gemacht hatte. Das bedeutet, die rasanten Verfolgungsjagden sind ein klarer Fokus des Titels und dürfen diesmal in einer offenen Spielwelt ausgetragen werden. Hinzu kommt ein solider Online-Modus, dank dem ihr auch gemeinsam Spaß auf dem Asphalt haben dürft.

Was Rivals alles auf auf die Strecke bringt, erfahrt ihr im GamePro-Test:

19 0 Need for Speed Rivals im Test Grafik-Granate und Online-Wegweiser

Das sagen die Kritiken: NfS Rivals steht auf Metacritic bei soliden 80 von 100 Punkten. EA wird dafür gelobt, schon zum Start der PlayStation 4 ein vollwertiges Produkt präsentiert zu haben, inklusive einer großen Spielwelt, ordentlich Inhalten und einer tollen Optik, die von den Fähigkeiten der Konsole Gebrauch macht. Bei den Usern kommt das Spiel mit einem Wert von 62 allerdings weniger gut weg. Hauptgründe sind die fehlende Story und die unfaire KI.

Weitere News zu Need for Speed:

Wann erscheint der neue Ableger? Trotz vieler Gerüchte haben wir von dem neuen Need for Speed, das angeblich schon am 4. November diesen Jahres erscheinen soll, noch immer nichts gesehen. Sollte dieser Leak tatsächlich stimmen, muss EA die Raser und Cops zeitnah aus dem Sack und auf die Straße lassen. Insider erwarten von Criterion eine fotorealistische Grafik und Strecken mit hohem Wiedererkennungswert.

Ist Need for Speed Rivals etwas für euch – oder habt ihr den Teil schon gespielt und könnt ihn weiterempfehlen?