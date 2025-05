Für diese beiden PS5-Actionhits zahlt ihr jetzt nur 8,50€ pro Spiel, wenn ihr sie euch im Bundle-Angebot holt!

Wer diese beiden PS5-Actionspiele verpasst hat, sollte sie unbedingt noch nachholen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade gleich zwei Action-Hits für PS5 im Bundle zum Top-Preis sichern. Die beiden First-Party-Spiele, die in unseren GamePro-Tests 92 und 90 Punkte abgestaubt haben, bekommt ihr jetzt 66 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP und bezahlt somit nur noch 16,99€ für beide zusammen! Dieser Link bringt euch direkt zum Sonderangebot:

Durch die Days of Play, die noch bis zum 11. Juni laufen, gibt es bei Amazon übrigens gerade noch viele weitere Sonderangebote rund um die PS5. Neben Spielen gehören dazu beispielsweise auch der DualSense PS5-Controller, das PlayStation VR2-Headset und natürlich auch die PS5-Konsole selbst. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Abenteuer auf der ganzen Welt: Das bieten die beiden günstigen PS5-Actionspiele

Landschaftlich waren Uncharted 4 und The Lost Legacy schon auf PS4 beeindruckend und auf PS5 sehen sie noch besser aus.

Wir sprechen hier von der Uncharted Legacy of Thieves Collection, welche euch die beiden Action-Adventures Uncharted 4: A Thieves End und Uncharted: The Lost Legacy in einer Remastered-Version für PS5 liefert. Diese bietet neben besserer Grafik mit 4K-Auflösung auch Unterstützung der exklusiven DualSense-Features, also des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger.

Mit den beiden Uncharted-Spielen erlebt ihr eine Schatzsuche im Indiana-Jones-Stil, die euch an die verschiedensten Orte auf der ganzen Welt führt, wobei die AAA-Hits nicht zuletzt durch ihre hohe Produktionsqualität, die Inszenierung auf Kinoniveau und die wunderschönen Schauplätze begeistern. Spielerisch liefern beide Titel eine gute Mischung aus Schießereien, Schleichpassagen, Klettern und Erkundung.

Bei Uncharted 4 ist der Action-Anteil etwas höher und die Inszenierung temporeicher als The Lost Legacy. Hier erlebt ihr nämlich das große Finale der Geschichte rund um den Draufgänger Nathan Drake. Dessen Jagd nach einem legendären Piratenschatz führt euch unter anderem nach Panama, Italien, Schottland und in die Karibik sowie in Nathans Heimat in New Orleans. Sogar Rückblicke in seine Kindheit und ein Ausblick auf die Zukunft werden geboten.

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer stimmt auf den Release in

Im Spin-off The Lost Legacy spielt ihr hingegen die beiden Abenteurerinnen Nadine Ross und Chloe Frazer, welche bereits aus früheren Teilen der Reihe bekannt sind. Dieses Action-Adventure konzentriert sich ganz auf Schauplätze in Indien und legt mehr Wert auf Atmosphäre und das Lüften uralter Geheimnisse, bietet jedoch trotzdem noch immer mehr als genug Action.

Beide Spiele sollte man auf jeden Fall mal gespielt haben, wenn man auf toll inszenierte Action-Blockbuster steht oder schlicht ein Fan von Abenteuern im Stile der Indiana-Jones-Filme ist. Denn auch wenn es inzwischen ein gutes neues Indiana-Jones-Spiel gibt, bleiben die Uncharted-Spiele im Bereich der Action-Adventures mit Schatzsucher-Thematik doch weiterhin ungeschlagen.