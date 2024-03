Sand Land: Ab sofort könnt ihr Akira Toriyamas Anime-Serie auf Disney+ schauen

Beelzebub und alle anderen wichtigen Charaktere in der Sand Land-Anime-Serie. (Bild: © Sunrise)

Akira Toriyamas Meisterwerk Dragon Ball wird auf der ganzen Welt geliebt und mit seinem plötzlichen Tod hinterließ der legendäre Mangaka eine große Lücke in der Community. Sand Land ist einer seiner letzten Projekte, an dem er vor seinem Tod gearbeitet und nach Dragon Ball veröffentlicht hatte.

Sand Land erhielt 2023 eine Anime-Film-Adaption von Animationsstudio Sunrise, die die Handlung des vierzehn Kapitel langen Mangas umfasste. Dieses Jahr erscheint ein dazugehöriges Rollenspiel für die Xbox-, Playstation-Konsolen und PC, das von Videospiel-Entwicklern ILCA, Inc. produziert wird.

Auch wurde eine Anime-Serie zu Toriyamas Sand Land angekündigt, die ab sofort auf Disney+ zu sehen ist.

Um was geht es in Sand Land? In der Geschichte von Sand Land geht es um den jungen Dämonenprinzen Beelzebub, seinen Freund Thief und dem Sheriff Rao, die sich auf dieSuche nach einer neuen Wasserquelle für die Einwohner des Landes begeben.

Auf der Suche nach der neuen Wasserquelle geht ihr Fahrzeug kaputt und sie fühlen sich gezwungen, einen Tank von der Armee des Königs zu klauen. Dadurch ziehen sie den Zorn des Königs auf sich und finden den privaten Wasservorrat des Königs.

Wie viele Folgen hat die Serie und wo ist der Unterschied zum Film?

Die Anime-Serie wird dreizehn Folgen umfassen und die ersten sechs Episoden sind bereits sofort verfügbar, während die restlichen sieben Episoden wöchentlich veröffentlicht werden. Der Grund dahinter ist, dass die ersten sechs Folgen den bereits veröffentlichten gleichnamigen Animationsfilm von 2023 behandeln und etwas tieferen Einblick in die Ereignisse gewähren.

Während der Film den kompletten Manga abgedeckt hat und die ersten sechs Folgen nur die Handlungen des Mangas und Films ergänzt, werden die kommenden sieben Folgen der Anime-Serie eine komplett neue Geschichte von Beelzebub und seinen Freunden aufrollen.

Seid ihr an Sand Land interessiert und freut ihr euch mehr auf Dragon Ball Daima? Werdet ihr euch das neue RPG unter Lupe nehmen?