Ab sofort könnt ihr das erste Kapitel des neuen Spinoff-Mangas von Cyberpunk 2077 lesen – und nein, weder David noch V sind die Hauptcharaktere!

Bühne frei Rebecca und Pillar aus Edgerunners! Sie sind jetzt die Protagonisten im neuen Cyberpunk-Manga! (Bild: © Trigger / CD PROJEKT RED)

Cyberpunk: Edgerunners ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Anime-Adaptionen einer Spielereihe. Anime-Fans auf der ganzen Welt waren von der Geschichte rund um David und seine Freund*innen in der Welt von Cyberpunk 2077 begeistert. Zu den beliebtesten Charakteren im Anime gehört die Söldnerin Rebecca, die jetzt ihren eigenen Spinoff-Manga bekommt: Cyberpunk: Edgerunners MADNESS!

Falls ihr Cyberpunk: Edgerunners bisher nicht angeschaut habt und euch einen Eindruck der Anime-Serie holen wollt, könnt ihr euch hier den Trailer dazu anschauen:

2:17 Cyberpunk Edgerunners - Der Anime hält sich im NSFW-Trailer nicht zurück

Autoplay

Die erste Manga-Adaption des Hit-Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners

Die Geschichte von Cyberpunk: Edgerunners MADNESS basiert zwar auf dem erfolgreichen Anime von Studio Trigger sowie dem populären Videospiel von CD Project Red, ist aber ein völlig eigenständiges Werk.

Die Story wurde von Bartosz Sztybor geschrieben, der bereits als Drehbuchautor an der Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners beteiligt war. Die Illustrationen des neuen Ablegers stammen von Asano, der für die Manga-Comic-Adaption der Anime-Serie BNA bekannt ist.

Die erste Episode des Spinoff-Mangas zu Cyberpunk: Edgerunners und Cyberpunk 2077 ist seit dem 13. Dezember 2924 verfügbar. (Bild: © Asano / CD PROJEKT S.A.)

Worum geht es in Cyberpunk: Edgerunners MADNESS? Rebecca und Pillar haben seit ihrer Kindheit einen Traum: Sie wollen ein legendärer Edgerunner werden, so wie es ihr Vater vor ihnen war, und sie haben bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Traum zu verwirklichen.

Als sie sich ihren Weg durch die brutale und chaotische Stadt Night City bahnen, treffen sie auf den geheimnisvollen Safran, der die beiden Geschwister in einen Strudel aus Kämpfen und Chaos stürzt.

Das erste Kapitel des neuen Ablegers ist ab sofort bei allen gängigen Händlern wie Amazon als E-Comic bzw. E-Manga erhältlich. Der Manga wird jeden Monat um ein neues Kapitel erweitert, das jeweils etwa 40 Seiten umfassen wird. Die ersten zwei Kapitel sind kostenlos, für die folgenden müsst ihr dann bezahlen.

Eine gedruckte Gesamtausgabe der Geschichte ist ebenfalls geplant und soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 vom Panini Verlag veröffentlicht werden.

Wie gefiel euch der Cyberpunk: Edgerunners-Anime und wer ist euer Lieblingscharakter in der Welt von Cyberpunk 2077?