Yasuke kann einen Leap of Faith rückwärts in Assassin's Creed Shadows und wird damit doch noch zum wahren Parkour-Künstler

Ist Yasuke nur ein verkanntes Parkour-Genie?

Eigentlich gibt es eine recht strenge Aufgabenteilung in Assassin's Creed Shadows. Naoe schleicht durch die Gegend und klettert geschwind über die Dächer des feudalen Japans. Yasuke hingegen rauscht wie ein Panzer durch Gegner und mäht alles in Reichweite nieder.

Doch der Samurai hat mehr Talente als gedacht.

Parkour auf höchstem Niveau

Normalerweise reichen Yasukes Kletterkünste gerade so für die nächste Mauer, durch die er im Zweifelsfall dann doch lieber hindurchbricht. Auch einen "Leap of Faith" überlässt der Hühne lieber Naoe, da er keine gute Figur abgibt und sich dabei nahezu jedes Mal den Rücken staucht.

Doch ein Nutzer auf Reddit hat einen komplett neuen Move gefunden, der nicht nur richtig cool aussieht, sondern auch spielerisch äußerst wertvoll ist. Verewigt hat User WisdomOfTheStar dies in einem Video, das für einiges Erstaunen sorgt.

Yasuke führt hier nicht seinen üblichen, eher unbeholfenen Vorwärtssprung aus, sondern macht eine elegante Rolle rückwärts, die selbst Ezio nicht besser hingelegt hätte.

Praktisch, wenn ihr unentdeckt bleiben möchtet

In dem kurzen Video entdecken viele User interessante Details des Sprungs. So ist es etwa die einzige Animation des Leap of Faith für Yasuke, bei der er sich nicht verletzt.

Zudem wird beim eleganten Aufkommen das Stroh nicht zerstört. Denn normalerweise kann Yasuke Leap of Faith-Punkte nicht zweimal nutzen, da danach der Heuhaufen komplett zerstört wird.

Einige User erkennen die Animation sogar wieder. Denn anscheinend konnte Bayek schon im alten Ägypten denselben Move ausführen.

Wenn ihr den Sprung selbst ausprobieren möchtet, dann erklärt der Poster sogar, wie er funktioniert:

PS5: R2 + X

R2 + X Xbox: RT + A

RT + A PC: Shift + E

So könnt auch ihr vom nächsten Dach sehr stilvoll herunterkommen und Yasuke braucht zur Abwechslung mal keinen Besuch beim Chiropraktiker.

Werdet ihr den Move benutzen?