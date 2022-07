Neue AC Valhalla-Trophäe verrät: Die beste und abgefahrenste Fähigkeit aus Odyssey kehrt endlich zurück

“This is Sparta!” – Kassandra/Alexios brüllt das zwar nicht so wie Leonidas im Film "300" den Feinden entgegen, während diese mit dem legendären Tritt in den Abgrund gekickt werden, aber die Spartiatentritt-Fähigkeit aus Assassin’s Creed Odyssey macht auch ohne den Schrei ordentlich Laune.

Umso erfreulicher lesen sich die neuen AC Valhalla-Trophäen für den kostenlosen DLC The Forgotten Saga, auch als Niflheim-DLC bzw. Rogue-Lite-Modus bekannt. Die sind nämlich jetzt auf PlayStationTrophies aufgetaucht und machen uns mit einer Fähigkeit Hoffnung auf das geliebte Machtgefühl, wenn wir mit einem beherzten Tritt einen Gegner von der Klippe befördern.

Achtung: Die Trophäenbeschreibung enthält Spoiler für The Forgotten Saga.

Ist der Kick of Tyr der neue Spartiatentritt?

Die neuen Trophäen für Assassin's Creed Valhalla wirken auf den ersten Blick nicht sonderlich ungewöhnlich. Töte X, finde Y, kaufe Z – die Aufgaben orientieren sich an den gängigen Trophäen.

Trotzdem sticht "Hoher Tritt" daraus hervor: Bei der Bronze-Trophäe sollen wir zehn Feinde mit der Fähigkeit "Tyrs Tritt" von einem Vorsprung stoßen. Kommt euch das auch bekannt vor? Dann kennt ihr sicherlich die Fähigkeit "Spartiatentritt" aus AC Odyssey, mit der Kassandra bzw. Alexios die Feinde ebenfalls von Vorsprüngen kickt. Bekommen wir also eine ähnliche Fähigkeit, die genauso viel Spaß machen dürfte, wie die alte? Sieht ganz danach aus.

Wer ist überhaupt Tyr? Bei der namensgebenden Person handelt es sich um den nordischen Kriegsgott. Wer Assassin's Creed Valhalla durchgespielt hat, dürfte mit dem Charakter etwas anfangen können. Aus Spoilergründen wollen wir dazu hier aber nicht mehr verraten.

Auch Linda liebt den Sparta-Kick aus Assassin's Creed Odyssey. Was ihn so besonders macht, erklärt sie euch in dieser Kolumne:

32 3 Assassin's Creed Odyssey pfeift auf alles & der Spartakick ist der Beweis

Alle Trophäen des Niflheim-DLCs

Insgesamt soll es neun neue Trophäen bzw. Achievements geben, die wir mit The Forgotten Saga erhalten können: 4x Silber und 5x Bronze (die wir lose ins Deutsche übersetzt haben), wovon zwei Stück als geheime Trophäen gekennzeichnet sind – also Achtung, Spoiler!

Freiheitskämpfer - Silber: Vereine die Toten in Kaldstad, Døkkerland und Nidheim

Vereine die Toten in Kaldstad, Døkkerland und Nidheim Reines Herz - Silber : Besiege Nidhogg, ohne einen Elchschrein zu benutzen

Besiege Nidhogg, ohne einen Elchschrein zu benutzen Hoher Tritt - Bronze: Stoße 10 Feinde mit der Fähigkeit „Tyrs Tritt“ von Felsvorsprüngen

Stoße 10 Feinde mit der Fähigkeit „Tyrs Tritt“ von Felsvorsprüngen Königliche Behandlung - Bronze: Finde Hels Majordomo

Finde Hels Majordomo Ein bevorzugter Kunde - Bronze: Kaufe alle Gefälligkeiten von Nar mindestens einmal

Kaufe alle Gefälligkeiten von Nar mindestens einmal Der Fall der Königin - Bronze: Besiege Hel, Herrscherin von Niflheim

Besiege Hel, Herrscherin von Niflheim Rückkehr zu den Wurzeln - Bronze: Kehre zum ersten Mal in Odins Lager zurück

Die geheimen Trophäen findet ihr im folgenden Spoilerkasten:

Warnung: der folgende Absatz enthält Geheime Trophäen Opfernder Sieg - Silber: Besiege Hel mit ausgerüstetem Draugr's Toll-Outfit

Besiege Hel mit ausgerüstetem Draugr's Toll-Outfit Durchquerung des Dókkerlandes - Silber: Schließe alle Begegnungen in Dókkerland ab

Im Jubiläums-Stream erfahrt ihr nochmal mehr zum DLC The Forgotten Sage (ab 2:20):

Auch wenn das alles erstmal wahrscheinlich klingt, lassen sich die Trophäen noch nicht mit den offiziellen im Spiel abgleichen. Behandelt sie, so wie die daraus ersichtlichen Informationen wie den Tyrs Tritt, daher erstmal als Gerücht.

Wann erscheint The Forgotten Saga? Vermutlich erscheint der kostenlose Rogue-Lite-Modus mit Update 1.6.0 schon nächste Woche. Offiziell ist das aber nicht. Warum wir das dennoch für wahrscheinlich halten, könnt ihr in diesem separaten Artikel erfahren.

Werdet ihr euch die Trophäen alle erspielen? Was sagt ihr zum Kick of Tyr?