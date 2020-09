AC Valhalla: Release wird vorgezogen, 4K & 60FPS bestätigt

Im November ist viel los für Videospiel-Fans. Neben dem (voraussichtlichen) Start der Next-Gen-Konsolen gibt es auch einige lang erwartete Spiele. Darunter auch das Action-Adventure Assassin's Creed: Valhalla. Soeben hat Microsoft ganz offiziell den Release der Xbox Series S/X bekannt gegeben. Demnach erscheinen beide Konsolen am 10. November.

Mehr dazu und über den Vorbesteller-Start lest ihr hier:

171 2 Mehr zum Thema Xbox Series X: Preis & Release jetzt offiziell, Vorbestellung im September

Die Bekanntgabe des Launch-Termins der neuen Konsolen von Microsoft hat aber auch eine Auswirkung auf Assassin's Creed: Valhalla.

Release um eine Woche vorgezogen

Wie Ubisoft bekannt gegeben hat, wird Assassin's Creed: Valhalla nicht mehr am 17. November erscheinen. Viel mehr könnt ihr direkt zum Launch der Series X und Series S am 10. November loslegen. Am gleichen Tag wird das Spiel auch für Xbox One, PS4 und PC erhältlich sein. Der Release-Termin für PS5 hängt von dem Launch der Konsole ab, der weiterhin unbekannt ist.

Technische Überraschung: Mit dem Release-Termin hat Ubisoft aber auch eine weitere Bekanntgabe gemacht. Nachdem zuvor bestätigt wurde, dass Valhalla auch auf der Xbox Series X nicht in 60FPS in 4K laufen wird, gab es jetzt eine Wende. In der Pressemitteilung zum Release gibt der Publisher folgendes an:

"Auf Xbox Series X | S wird Assassin's Creed Valhalla mit 60 FPS in voller 4K-Auflösung laufen."

Damit werdet ihr auf beiden Xbox Series-Konsolen das neue Assassin's Creed in einer technisch unerwartet hohen Qualität genießen können. Ob die PS5-Version da nachziehen wird, bleibt abzuwarten.

Werdet ihr zum Launch zu Assassin's Creed Valhalla greifen? Seid ihr überrascht davon, dass das Spiel jetzt doch in 60 FPS in 4K laufen wird.