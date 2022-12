In Assassin's Creed Valhalla bekommt ihr jetzt coole Monster Hunter-Waffen und Rüstungen

Die Welt der Wikinger war ganz schön martialisch, und dazu passt ein Monsterschlächter*innen-Look natürlich ziemlich gut. Um euch mit diesem auszustatten, gibt es jetzt ein Monster Hunter World-Crossover in Assassin's Creed Valhalla. Mit diesem könnt ihr eurer oder eurem Eivor neue Montur und Waffen verpassen - und auch euer Reittier und der Rabe werden nicht vergessen.

Das ist die Monster Hunter-Ausstattung

Das Crossover wurde von Ubisoft mit einem kurzen Trailer-Video angekündigt. Der coolste Moment des kleinen Teasers ist vermutlich der, in dem Eivor auf dem dunkelroten Reißzahnwyvern Odogaron aus Monster Hunter World angeritten kommt. Es handelt sich dabei um einen Skin für das Reittier.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen:

0:43 Assassin's Creed Valhalla - Trailer zum Monster Hunter-Crossover

Passend dazu gibt es auch eine Rüstung für unseren Hauptcharakter, die mit auffälligen roten Schuppen-Schulterplatten und -Armstulpen daherkommt, in Kombination mit einem schwarzen Grunddesign. Dazu gehört auch eine fast schon dämonisch wirkende Maske. Am Nachthimmel fliegt außerdem auf einmal ein Legiana vorbei. Der passenden Skin verwandelt nämlich Eivors Rabe in den Flugwyvern.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Hier findet ihr mehr zu AC Valhalla:

Am Ende sehen wir außerdem noch zwei Waffen, nämlich ein Beil und eine Gleve mit auffälliger Klinge. Die beiden Items werden im Video als Garon Hatchet und Garon Rod bezeichnet und erinnern mit ihren schuppenartigen geschwungenen Elementen und der weinroten Farbe ebenfalls an Odogaron.

Alle Items sind bereits jetzt in Assassin's Creed Valhalla verfügbar, allerdings nicht kostenlos. Ihr könnt euch das Paket für Helix Credits kaufen.

Wie gefällt euch dieses Crossover?