Bei Assassin's Creed Valhalla könnt ihr keine Steam-Achievements sammeln und das ärgert Fans

Assassin's Creed Valhalla ist zwar schon 2020 erschienen, den Sprung auf Steam machten Eivor und Co. aber erst vor wenigen Tagen. Zunächst konnten PC-Spieler*innen den Titel nämlich nur über Ubisoft Connect und den Epic Store kaufen. Und während sich einige Fans nun freuen, dass Eivors Abenteuer endlich auch auf Steam zu finden ist, machen andere ihrem Ärger Luft, dass dabei ein wichtiges Feature nicht verfübar ist: Ihr könnt euch nämlich keine Achievements verdienen.

PC-Spielende ärgern sich über das fehlende Feature

Wie das Sammeln von Gamerscore auf Xbox- und das Verdienen von Platin-Trophäen auf PlayStation-Konsolen, gehören Achievements auf Steam für viele Spielende einfach dazu. Schließlich lässt sich anhand dieser kleinen Auszeichnungen gut messen, wie viel Fortschritt schon gemacht wurde. Die Steam-Version von Valhalla, die am 6. Dezember erschien, verzichtet aber auf das Feature. Achievements können aktuell nur über Ubisoft Connect gesammelt werden (via eurogamer.com).

Ein Steam Community-Kommentar formuliert die Bitte:

Danke, dass ihr das Spiel auf Steam gebracht habt, aber bitte nutzt die Features. Es wäre fantastisch, wenn ihr Steam Achievements zufügt.

Die offizielle Antwort des Ubisoft Supports lautet:

[...] Wir haben eure Forderungen und diesen Thread an das Valhalla Team und die Steam Teams weitergeleitet, um zu sehen, ob das machbar ist. Wir haben im Moment keine weiteren Updates, aber das wird geprüft. [...]

Viele Fans äußern sich explizit in den Steam-Rezensionen zum fehlenden Feature und geben einen Daumen nach unten. Aktuell steht der Titel in Sachen Reviews bei "ausgeglichen". Kommentare wie der von User Heavenclone machen die Enttäuschung deutlich:

Keine Steam-Achievements zu haben, macht das Spiel für mich erheblich weniger attraktiv. Ich nutze Achievements, um eine längere Spielzeit herauszubekommen. Sie geben mir einen Grund, hinauszugehen und alles zu erkunden, nicht nur die Hauptgeschichte, und geben mir etwas zum Vorzeigen in meinem Steam-Profil.

Die beiden vorherigen Teile der Reihe hatten sie, warum dieser nicht? [...]

Die Geschichte von Assassin's Creed Valhalla wurde mit dem finalen The Last Chapter-DLC erst kürzlich zu einem Abschluss gebracht. Beim nächsten Eintrag in der Serie handelt es sich um Assassin's Creed Mirage, das für 2023 angekündigt ist.

Was haltet ihr von diesem Kritikpunkt? Ist er gerechtfertigt oder sind euch Achievements, beziehungsweise Trophäen und Erfolge eigentlich egal?