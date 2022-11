Assassin's Creed Valhalla-Update: Das letzte Kapitel erscheint Anfang Dezember

Eivors Zeit neigt sich dem Ende zu. Mit dem kostenlosen Titel-Update 1.6.2 erwartet und noch ein letztes Kapitel in Assassin's Creed Valhalla, dann geht der/die Wikinger*in in den Ruhestand. Das wussten wir bereits, jetzt hat Ubisoft uns auch das den Releasetermin für "The Last Chapter" verraten. Darüber hinaus gibt es noch weitere Informationen zum Ende des Spiels.

Wann erscheint "Das letzte Kapitel"? Lange müssen wir uns nicht gedulden, denn bereits zu Nikolaus, also am 6. Dezember, kommt das Titel-Update 1.6.2, das auch den kostenlosen DLC "Das letzte Kapitel" enthält.

Das Update stellt dabei das letzte dar, das neue Inhalte für AC Valhalla bringt, wie Ubisoft im offiziellen Blogbeitrag verrät:

Am 6. Dezember veröffentlichen wir unser abschließendes inhaltliches Update für Assassin's Creed Valhalla und beenden damit zwei fantastische Jahre nach der Veröffentlichung. Titel-Update 1.6.2 wird einige aufregende, neue Inhalte für das Spiel mit sich bringen, darunter „Das letzte Kapitel“, einen berührenden und intimen Abschluss von Eivors Saga.

Der Epilog soll dabei auch endlich die noch letzten offenen Erzählstränge beenden. Dazu dürfte auch gehören, wie Eivor nach Amerika gelangt.

Hier seht ihr nochmal den Trailer zum kostenlosen DLC:

1:07 Assassin's Creed Valhalla - Der Last Chapter-DLC schließt Eivors Story ab

Voraussetzungen für “Das Letzte Kapitel”: Um die abschließende Geschichte mit Eivor überhaupt spielen zu können, benötigt ihr aber einen gewissen Spielfortschritt. Folgende Dinge müsst ihr in Valhalla erledigt haben:

Hauptgeschichte abschließen

Mythischen Handlungsbögen in Asgard und Jötunheim abschließen

Siedlung Stufe 5

Jomswikinger-Kriegerlager in der Siedlung errichtet

alle Ziele des Ordens der Ältesten töten und sein Oberhaupt enthüllen

"Das letzte Kapitel" war natürlich nicht alles, was Ubisoft uns zum Abschied liefert. Folgende Anpassungen erfolgen noch mit dem Update:

Kapuzen-Update: Es wird, wie von vielen gewünscht, endlich die Möglichkeit geben, dass Eivor die Kapuze dauerhaft auflässt. Das hat einen rein kosmetischen Effekt, ändert also nichts an der Tarnfunktion. Die Funktion kann über das Optionsmenü eingestellt werden.

Es wird, wie von vielen gewünscht, endlich die Möglichkeit geben, dass Eivor die Kapuze dauerhaft auflässt. Das hat einen rein kosmetischen Effekt, ändert also nichts an der Tarnfunktion. Die Funktion kann über das Optionsmenü eingestellt werden. Außerdem verspricht Ubisoft einige Überraschungen . Welche das sind, ist aktuell noch nicht bekannt.

. Welche das sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Es wird keine saisonalen Feste mehr in der Siedlung geben. Nach Abschluss der Quest "Die erste Nacht von Samhain" können aber alle alten sowie ganz neue Belohnungen der Feste bei Händlern gekauft werden.

in der Siedlung geben. Nach Abschluss der Quest "Die erste Nacht von Samhain" können aber alle alten sowie ganz neue Belohnungen der Feste bei Händlern gekauft werden. Kein New Game +: Für viele Spieler*innen eine große Enttäuschung, aber Ubisoft hat sich gegen einen New Game Plus-Modus entschieden. Ein neuer Durchlauf mit bereits erarbeiteten Fähigkeiten und mehr steht damit nicht mehr zur Wahl.

Also doch kein Mirage Crossover? So wie Ubisoft es im Blogeintrag schreibt, klingt es ganz danach, als wäre das Crossover damit keine Option. Allerdings handelt es sich dabei bislang sowieso nur um ein Gerücht. Sollte es sich aber doch als wahr herausstellen, gehört es vielleicht zu den Überraschungen oder wird doch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt ins Spiel gepatcht? Bis auf Weiteres sollten wir das aber als ausgeschlossen betrachten.

Was nach Valhalla auf euch im Assassin's Creed-Kosmos erwartet, könnt ihr jederzeit in unserer großen Übersicht "So geht's mit der Reihe weiter" nachverfolgen, da wir sie regelmäßig updaten.

Was sagt ihr zum Titel-Update 1.6.2? Werdet ihr Eivros letztes Kapitel auch wehmütig beenden?