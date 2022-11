Assassin's Creed Mirage und Valhalla bekommen wohl ein Crossover

Assassin's Creed Valhalla bekommt mit "The Last Chapter" nochmal neue Inhalte. Wenn Dataminer mit ihren Funden aber richtig liegen, bleibt es nicht bei diesem letzten Kapitel. Offenbar steht darüber hinaus auch noch ein waschechtes Crossover mit dem kommendem Assassin's Creed-Teil Mirage an. Vielleicht wissen wir auch schon genauer, wer da mitmischt.

Eivor bekommt anscheinend Besuch aus AC Mirage

Darum geht's: Eigentlich sollte AC Mirage ursprünglich ein DLC für AC Valhalla werden. Wir kennen die Hauptfigur Basim auch bereits aus Valhalla, darum überrascht es wohl niemanden, dass die beiden Spiele noch enger miteinander verknüpft werden könnten.

ACHTUNG, hier lauern mögliche SPOILER für AC Valhalla!

Besuch in AC Valhalla: Den Funden des Dataminers Pedder zufolge gibt es in den Tiefen des Spielcodes von Assassin's Creed Valhalla nicht nur schon diverse Hinweise auf einige The Last Chapter-Storylines. Anscheinend wurden auch schon mehr Infos entdeckt und die deuten darauf hin, dass Roshan irgendwann im Spiel auftaucht.

Wer ist das? Bei Roshan handelt es sich um die Lehrmeisterin von Basim. Sie bringt dem angehenden Assassinen in AC Mirage alles bei und will offenbar die Umstände seines vermeintlichen Todes in Assassin's Creed Valhalla untersuchen. Dass sie dabei schon um die 80 Jahre alt oder älter sein müsste, hält sie wohl nicht davon ab (via: Andy Reloads).

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Aber Vorsicht! Zunächst einmal steht noch gar nicht fest, ob es überhaupt kommt. Auch wenn die Assassin's Creed-Dataminer in der Vergangenheit fast immer Recht hatten, muss das nicht heißen, dass diese Funde wirklich der Wahrheit entsprechen. Es könnten auch einfach ungenutzte Überreste im Code sein.

Wann kommt das vermeintliche Crossover? Nichtsdestotrotz lässt sich anhand einiger Markierungen in den Daten mutmaßen, dass die Geschichte rund um Roshan nicht mit den The Last Chapter-Inhalten spielbar wird. Das lässt es wahrscheinlicher wirken, dass das Crossover erst später erscheint. Eventuell kurz vor Release von AC Mirage, um dafür nochmal ordentlich die Werbetrommel zu rühren.

Hier seht ihr den AC Mirage-Trailer:

3:48 Assassin's Creed Mirage - So sieht Basims Abenteuer im Trailer aus

Mehr Assassin's Creed-News gibt es in diesen GamePro-Artikeln:

Wann kommt AC Mirage? Das steht leider noch nicht ganz genau fest. Bisher gibt es mit dem Jahr 2023 nur einen groben Release-Zeitraum und noch keinen exakten Termin. Fest steht allerdings bereits, dass Assassin's Creed Mirage das letzte AC sein wird, das noch für PS4 und Xbox One erscheint, danach kommen alle Teile nur noch für PC, PS5 und Xbox Series S/X.

Wie fändet ihr ein Crossover zwischen AC Valhalla und AC Mirage? Freut ihr euch drauf?