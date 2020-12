AC Valhalla: Update 1.1.0 führt auf PS5 heimlich DualSense-Features ein

In dieser Woche erschien der neue Patch 1.1.0 für das Wikingerabenteuer Assassin's Creed Valhalla. Mit dem Patch wurden zahlreiche Quest-Bugs oder Probleme mit World-Events behoben und die Stabilität des Spiels verbessert. So sollten beispielsweise Bossgegner ordnungsgemäß besiegt werden können, oder Spielfiguren nicht mehr durch die Gegend schweben.

Ein kleines Feature, dessen Entdeckung ein User jetzt auf Reddit mit uns teilt, taucht nicht in den Patch-Notes von Ubisoft auf. Bei der Benutzung eines Bogens ist dem User aufgefallen, dass die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers der PS5 nun vom Spiel genutzt werden, um ein immersiveres Spielgefühl zu vermitteln.

Was sind adaptive Trigger? Mit den L2- und R2- Tasten auf der Rückseite eures DualSense-Controller ist es möglich, dass ihr je nach Spielelement einen Widerstand erleben könnt. So soll das Spielgefühl immersiver werden, wenn ihr beispielsweise Pfeil und Bogen oder eine Maschinenpistole nutzt.

Wie wirken sich die adaptiven Trigger aus? Wenn ihr mit der R2-Taste euren Bogen spannt, bemerkt ihr irgendwann einen Widerstand. Der Widerstand fühlt sich je nach Bogentyp anders an. Ein leichter Bogen lässt sich beispielsweise leichter spannen als ein Raubtierbogen, bei dem ihr schon mehr Druck auf die R2-Taste aufwenden müsst.

Während einige User das Feature ebenfalls bemerkt haben und sich darüber freuen, werden auch negative Stimmen im Forum laut. So findet ein User, dass die adaptiven Trigger schlecht implementiert wurden:

"Es ist ziemlich schlecht, wie sie in Valhalla implementiert sind, zumindest meiner Meinung nach. Der Trigger fühlt sich überhaupt nicht anders an, bis zu den letzten 5 Prozent beim Drücken, und dann gibt es nur einen kleinen Widerstand. Es fühlt sich an wie das Schwingen in Spider-Man, nicht wie das Ziehen einer Bogensehne."