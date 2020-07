Wir haben Assassin's Creed Valhalla gespielt: Stellt uns eure Fragen!

Am 12. Juli um 21 Uhr deutscher Zeit werden im Ubisoft Forward-Livestream jede Menge Neuigkeiten zu kommenden Spielen des Publishers verraten. Darunter auch zu Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion. Beide Spiele konnten wir vorab bereits spielen und wollen jetzt von euch eure Fragen zu den Titeln wissen.

Wann fällt das Embargo für unsere Berichterstattung?

Nach der Ubi Forward-Show: Alle Informationen zu den Abschnitten, die wir gespielt haben und unseren Eindrücken, können wir am 12. Juli um 21:45 Uhr deutscher Zeit mit euch teilen. Direkt nach dem Livestream gibt es bei uns ausführliche Anspielberichte beider Titel.

Ihr seid gefragt

Schreibt uns in die Kommentare, was ihr über das Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla oder Watch Dogs Legion wissen wollt.

Wir werden in unseren Previews, die am 12. Juli erscheinen, ein paar der Fragen selbst beantworten und sie auch den Entwicklern von Assassin's Creed Valhalla sowie Watch Dogs Legion stellen.

Was zeigt Ubisoft am Sonntag?

Für das Event bestätigt sind mittlerweile neue Infos zu Assassin's Creed Valhalla, zu dem Gameplay auch mittlerweile geleakt ist. Auch Watch Dogs Legion ist eine sichere Bank.

Was gibt's noch? Ganz groß im Gespräch ist ein Far Cry 6. Der kommende Shooter ist zwar noch nicht angekündigt aber die Gerüchte überschlagen sich derzeit. Darüber hinaus könnten Neuigkeiten zu Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine und Hyper Scape möglich sein. Zudem wäre es kein E3-Ersatz, wenn Ubisoft nicht auf irgendeine Art und Weise Just Dance 2021 ankündigen würde.

Schreibt uns eure Fragen zu Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion!