Dragon Ball Super: Son Gohans Hiebe sind so mächtig, dass sie Goku aus seiner stärksten Form hauen

Da kann Son Goku nur noch staunen.

Der Manga zu Dragon Ball Super befindet sich aktuell in einer unbestimmten Pause. Toyotaro wird die Zeit nutzen, um den Tod seines Mentors zu verarbeiten. Somit bleibt Fans nur das aktuelle Kapitel, an dem sie sich erfreuen können.

Vor der Pause erreichte die Geschichte einen krassen Höhepunkt: Son Goku und Son Gohan traten in ihren stärksten Formen in einem Duell gegeneinander an. Der Sieger des Duells hat schon während des Kampfes gezeigt, was für eine unglaubliche Kraft in ihm steckt.

Achtung, Spoiler: Hier folgen Details zum 103. Manga-Kapitel von Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super beweist, wie stark Son Gohan wirklich geworden ist

Was ist während des Kampfes passiert? Son Gohan versetzt Goku einen starken Schlag in die Magengrube, wodurch er in den umliegenden Wald kracht. Son Goku fliegt kurz danach aus dem Wald, allerdings nicht mehr in seiner Ultra Instinct-Form.

Er reibt sich die Wange und einem schmerzerfüllten Stöhnen. Das zeigt, wie heftig der Schlag gesessen haben muss. Die Szene mit dem Schlag und einen anschließenden Kampf gegen Broly könnt ihr in folgendem Tweet sehen:

Son Goku fragt daraufhin, wie Gohan das geschafft hat. Sein Sohn erklärt ihm, wie er die Beast-Form so lange halten kann. Goku verwandelt sich anschließend wieder in seine Ultra Instinct-Form und der geht, tobt noch einige Momente weiter.

Der Schlag beweist, wie stark Son Gohan wirklich geworden ist. Er schafft es, die stärkste Form seines Vaters mit nur einem richtigen Treffer zu eliminieren. Kein Wunder, dass er als Sieger aus dem Duell hervorgeht.

Im Anschluss bekommt es auch Broly mit Gohan zu tun. Er kann ihn das ein oder andere Mal überraschen, doch Son Gohan behält insgesamt die Nase vorn.

Gohan und Goku in ihren stärksten Formen

Was sind das für Formen? Son Gokus stärkste Form ist Ultra Instinct. Bei der Ultra Instinct-Form trennt sich das Bewusstsein vom Körper, sodass eine Person ohne Emotionen und Gedanken in den Kampf ziehen kann. So erhöht ein Kämpfer seine Reaktionsgeschwindigkeit und wird zum unüberwindbaren Gegner.

Der Beast Mode soll die stärkste Form überhaupt sein. Gohan erklärt, dass er all die Wut, die er über die Jahre gesammelt hat, bis zu einem Punkt steigert, an dem er kurz vor dem Durchdrehen ist und die Kontrolle verlieren würde. Der Saiyajin kämpft also ständig bis an eine Grenze, bei dem er „ausrasten könnte“, aber immer noch die Kontrolle behält.

Welchen Saiyajin seht ihr weiter vorne: Son Goku oder Son Gohan?