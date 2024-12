Elden Ring: Nightreign bekommt Bosse aus Dark Souls - Alle Bosse, die im Trailer zu sehen waren

In Nightreign erwarten uns alte Bekannte und ganz neue Bosse.

Elden Ring: Nightreign wird ein ganz anderes Spiel, als wir es von FromSoftware gewohnt sind. Im Koop Spin-off kämpfen wir uns nämlich auf einer immer kleiner werdenden Map bis zur Mitte vor und nehmen es dabei mit Bossen auf.

Aber nicht nur das Konzept ist für den Entwickler außergewöhnlich, es gibt noch eine weitere Besonderheit: Neben Gegnern aus Elden Ring und komplett neuen Obermotzen, gibt es nämlich auch Wiedersehen mit alten Bekannten aus der Dark Souls-Reihe. Wir listen alle Bosse für euch auf, die bereits im Trailer zu sehen waren oder von denen bereits bekannt ist, dass sie einen Auftritt haben sollen.

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst noch mal anschauen und versuchen, möglichst viele Feinde zu identifizieren:

3:09 Elden Ring: Nightreign mit erstem Cinematic-Trailer angekündigt

Autoplay

Bosse aus der Dark Souls-Reihe

Tausendfußdämon (Centipede Demon) aus Dark Souls 1

Da kommen Erinnerungen an das erste Dark Souls auf, allerdings ohne die Lava.

Der riesige Tausendfüßler-Boss ist ein kleiner Wink an alle, die schon das erste Dark Souls – oder die Remaster-Version – gezockt haben. Er kann uns dort auf dem Weg nach Lost Izalith begegnen und droppt einen Ring, mit dem wir uns in der Lava nicht mehr so leicht die Hacken verbrennen. Der Trailer verfrachtet ihn von der brennenden Suppe in einen Tümpel.

Freja, die Liebste des Herzogs (The Duke's Dear Freja) aus Dark Souls 2

Auch für Dark Souls 2-Fans gibt es ein Wiedersehen: Die Liebste des Herzogs ist eine Riesenspinne, und zwar eine, die nicht nur mehr als genug Beine hat, sondern auch zwei Köpfe. Dass sie gleich zwei davon besitzt, ist allerdings zu unserem Vorteil, denn das sind die einzig richtig verletzlichen Punkte an dem fiesen Krabbeltier.

Namenloser König (Nameless King) aus Dark Souls 3

Im Nebel wartet ein ganz besonders fieser Kerl.

Der Namenlose König, beziehungsweise sein Reittier, der König des Sturms (mit dem wir es in Dark Souls 3 in der ersten Phase aufnehmen), gehört zu den schwierigsten Souls-Bossen. Was habe ich (Samara) als Souls-Neuling bei diesem Kampf damals geflucht.

In Dark Souls 3 ist er rein optional, wer ihn in Nightreign in der Mitte der Karte trifft, muss in den sauren Apfel beißen – oder kann sich vielleicht auch dank neuer Bewegungsfreiheit bitterlich rächen, hihi.

Neue Bosse in Nightreign

Der Großteil der Bosse, die wir in Nightreign treffen, dürfte uns bekannt vorkommen, aber acht komplett neue Bosse sind auch darunter (via fandom.com). Ein paar davon konnten wir schon im Trailer erspähen.

Gladius

Den Hund kann man hier wahrscheinlich nicht streicheln. Zumindest nicht, ohne Körperteile zu verlieren.

Richtig viel haben wir bereits von einem Cerberus-artigen, schlecht gelaunten dreiköpfigen Köter gesehen. Er kann uns, wie wir im Trailer sehen, nicht nur "am Stück" malträtieren, sondern sich auch in drei separate Bestien aufteilen. Zudem schwingt er ein Schwert an einer Kette und spuckt Feuer.

"Krötenmann"

Er ist ganz entspannt, wir vermutlich sehr schnell nicht mehr.

Der Krötenmann sitzt im Trailer eigentlich ganz entspannt auf seinem Platz, aber wir lassen uns davon natürlich nicht täuschen. Die Strahlen um ihn herum sehen ganz nach Heiligenschaden aus und was die beiden augenähnlichen Teile links und rechts seines Kopf sind, wollen wir in Gedanken an frühere Souls-Frösche lieber gar nicht wissen.

"Zentauritter"

Zudem hat wohl ein einarmiger Ritter einen Auftritt, der zur Hälfte Mensch, zur Hälfte Pferd ist.

"Seitenmauldrache"

Habt ihr auch manchmal Nackenschmerzen? Dieser Boss dürfte es kennen.

Was wäre ein Souls-Spiel ohne einen Drachen? Dieser kommt allerdings mit einem Design, das stark in Richtung Horror geht, mit einem seitlichen aufklaffenden und irgendwie "kaputt aussehenden" Maul. Selbstverständlich passt da aber unsere Spielfigur komplett rein, wie der Trailer demonstriert.

Bosse und Gegner aus Elden Ring

Kollegin Elena, die Nightreign bereits in Japan anspielen durfte, berichtete, auf viele Elden Ring-Bosse gestoßen zu sein. Zudem ist schon bekannt, dass einige der Halbgötter einen Auftritt haben sollen. Im Trailer waren außerdem Feindesmobs und Elitegegner zu sehen, die möglicherweise als Minibosse eingeordnet werden können. Die Wiki Fandom nennt weitere Namen.

Diese Feinde und Bosse sind bereits bekannt:

Godrick-Soldaten

Verbannte Ritter

Ritter von Zamor

Omenkrieger

Halbmeschenkönigin

Margit

Die Map von Nightreign basiert übrigens auf Limgrave, was in manchen Trailer-Szenen deutlich herauskommt. In anderen Momenten wird dann aber doch ersichtlich, dass das Elden Ring-Startgebiet sich für das Spin-off stark verwandelt. Das Layout ist dann übrigens prozedural generiert und nicht wie gewohnt händisch gebaut. Für Evironmental Storytelling bleibt aber vermutlich sowieso kaum Zeit.

Habt ihr noch weitere Bosse oder Feinde im Trailer entdeckt? Auf welche Begegnungen freut ihr euch schon?