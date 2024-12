Wollt ihr Elden Ring: Nightreign zu zweit im Koop spielen, müssen euch die Entwickler leider enttäuschen - das steckt dahinter

Im Koop-Spiel Elden Ring: Nightreign sind keine Kämpfe zu zweit möglich.

Eine der größten Überraschungen auf den diesjährigen Game Awards dürfte die Ankündigung eines weiteren Spiels im Elden-Ring-Universum gewesen sein, das ausgerechnet Roguelike- und Battle-Royal-Elemente beinhalten soll.



Elden Ring: Nightreign wird abermals von FromSoftware entwickelt, die Funktion als Director übernimmt dieses Mal jedoch eine andere Person als Hidetaka Miyazaki. Nun gibt es neue Infos zum Koop, und die dürften nicht allen zusagen.

Elden Ring: Nightreign bekommt als Koop-Spiel keinen Zweispieler-Modus

In einem Interview mit IGN verrät der erstmalige Game Director Junya Ishizaki einiges über das neue Elden-Ring-Spiel.



Dazu gehört auch die Frage, ob Elden Ring: Nightreign zu zweit gezockt werden kann. Überraschenderweise verneint Ishizaki die Frage, da das Spiel nur allein oder zu dritt gespielt werden könne.

Auf den Zweispieler-Modus haben die Entwickler*innen allerdings bewusst verzichtet. Das begründet Ishizaki übersetzt wie folgt:

„Dabei handelte es sich vor allem um eine Balancing-Entscheidung, anstelle einer Design-Entscheidung. Sie kam also im Laufe der Entwicklung zustande. Wir wollten allen Spieler*innen ein belohnendes Gefühl geben und drei Spieler*innen schienen wie ein guter Mittelwert, um das Erlebnis nicht zu überwältigend oder zu hektisch zu gestalten. Das ermöglichte allen Spieler*innen, allein loszuziehen und ein bisschen der Karte abzudecken, aber auch die finale Erfahrung, in der alle zusammenkommen, fühlte sich mit drei Spieler*innen am besten an.“

Wir sind gespannt, ob wir beim Zocken im Koop das gelungene Balancing zu spüren bekommen, das nur allein oder zu dritt sein volles Potenzial entfalten soll. Schließlich gab es bereits in der Vergangenheit Spiele wie It Takes Two, die euch auf eine feste Spieler*innenanzahl begrenzt und dadurch ein besonderes Erlebnis geboten haben.

Auch die Festlegung auf eine oder direkt drei Personen gab es in der Vergangenheit bereits. Das trifft unter anderem auf das weniger gut bewertete 3DS-Spiel The Legend of Zelda: Triforce Heroes zu, bei dem Fans des Spiels bis heute nicht verstehen, wieso kein Zweispieler-Modus möglich ist.

Ob diese Entscheidung bei Elden Ring: Nightreign hingegen mehr Sinn macht, wird sich noch herausstellen. So oder so dürften es viele Spieler*innen schade finden, dass sie nur dann den Koop nutzen können, wenn sie zwei weitere Freund*innen auftreiben können.

Bis wir mehr zum neuen Spin-off von Elden Ring erfahren, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. So läuft Anfang 2025 bereits ein Netzwerktest, in dem Spieler*innen tiefere Einblicke in das Spiel bekommen dürften. Außerdem soll das Spiel bereits im nächsten Jahr erscheinen.

An der Stelle sind wir wie immer auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Hattet ihr vor, Elden Ring: Nightrein allein oder zu dritt zu zocken oder kommt der fehlende Zweispieler-Modus euren Plänen in die Quere?