Nintendo könnte alle (!) N64-Spiele auf eine Switch-Cartridge packen und es wäre noch Platz für Hunderte mehr

Dank Nintendo Switch Online können wir ausgewählte N64-Titel auf der Switch spielen, aber da ginge noch mehr.

Klar, einen Teil der N64-Bibliothek gibt es bereits auf der Nintendo Switch. Aber eben nur einen geradezu verschwindend geringen Bruchteil, wenn wir uns klarmachen, dass es eigentlich stolze 388 Titel für die altehrwürdige Konsole gab



Jetzt stellt euch einmal vor, die würden alle auf nur einer einzigen Cartridge für die Switch verkauft. Rein theoretisch müsste das vom Platz her sogar möglich sein, und die Speicherkarte wäre dann noch nicht einmal randvoll.

N64-Fans würden sich freuen: Alle Spiele der alten Konsole passen auf eine einzige Nintendo Switch-Karte

Worum geht's hier? Um die Spiele, die alle etwas älteren Semester hier in ihren Kindertagen auf dem N64 gespielt haben. Damals haben Entwickler*innen wahre Wunder vollbracht, um gigantische Titel wie Zelda: Ocarina of Time, Conker's Bad Fur Day, Pokémon Stadium oder den Resident Evil 2-Port auf eine N64-Cartridge zu quetschen.

1:41 Nintendo veröffentlicht überraschend heute zwei neue N64-Klassiker für Nintendo Switch Online

N64-Spiele konnten höchstens 64 MB groß sein: Einige Titel wie zum Beispiel Super Mario 64 waren sogar nur wahnwitzige 8 MB groß, viele auch nur 16 oder 32. Bei 64 MB musste aber auf jeden Fall Schluss sein, mehr passt einfach nicht auf die N64-Spielekassetten.

Das sieht heute natürlich ganz anders aus. Gut, an den N64-Cartridges hat sich nichts geändert, aber es gibt Speicherkarten für die Switch, auf die Spiele draufpassen, die bis zu 32 GB groß sein können. Selbst Brocken wie The Witcher 3 konnten so zusammengestaucht werden, dass sie auf einer einzigen Switch Game Card ausgeliefert wurden.

Alle 388 Spiele auf nur einer Karte: Würde Nintendo wirklich alles auf eine Karte setzen wollen, wäre das kein Problem. Selbst wenn wirklich ausnahmslos alle N64-Spiele 64 MB groß wären (was nicht der Fall ist), könnten sie locker auf einer 32 GB-Speicherkarte für die Switch passen.

Selbst dann wäre noch Platz für knapp 120 mehr Spiele. Aber da eben nicht alle gleich groß sind, würde noch richtig viel Platz übrig bleiben (via: YouTube).

Was sind die größten Nintendo Switch-Spiele? Kurioserweise gibt es gleich zwei Nintendo Switch-Titel, die überhaupt nicht auf den internen Speicher der ursprünglichen Konsolen-Version passen. Die OLED-Vairante hat 64 GB internen Speicher, die normale aber nur 32 GB.

Sowohl NBA 2K23 als auch NBA 2K24 sind aber jeweils deutlich über 50 GB groß, wenn ihr sie herunterladet. Ihr braucht also eine SD-Karte als Speicher-Erweiterung oder die OLED-Switch.

Wie viel würdet ihr für eine offizielle Nintendo Switch-Karte bezahlen, auf der alle N64-Titel sind?