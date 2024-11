Um in Pokémon TCG Pocket alle Karten zu sammeln, braucht ihr fast 2 Jahre!

Pokémon TCG Pocket ist ein Marathon-Spiel, in dem die Komplettierung eurer Kartensammlung Zeit beansprucht.

Pokémon TCG Pocket ist etwa vor einer Woche erschienen und lässt euch eurer Sammelfreude nachgehen, indem ihr regelmäßig virtuelle Pokémon-Kartenpackungen öffnet und die Karten darin, nun ja, sammelt. Ein Fan hat sich weniger als eine Woche nach dem Release hingesetzt und dabei die Frage beantwortet, die allen tüchtigen Sammler*innen auf der Zunge liegt:

Wie lange dauert es, bis eine Person alle Karten gesammelt hat?

Berechnungen zeigen, dass ihr 2 Jahre lang sammeln müsst, um alle Karten in Pokémon TCG Pocket zu besitzen

Auf Reddit hat User TCGPCollector sich vermutlich extra ein Benutzerkonto erstellt, um über das neue Sammelkartenspiel zu schreiben. Kurze Zeit nach der Erstellung des Accounts verfasst TCGPCollector bereits einen Beitrag, der mithilfe von Statistiken die durchschnittliche Komplettierungsdauer der aktuellen Karten-Sets in Pokémon TCG Pocket zeigt.

Hier könnt ihr direkt den Beitrag selbst anschauen, wobei wir das Geschriebene darunter kurz für euch zusammenfassen:

Darum geht’s im Beitrag

User TCGPCollector kommt nach unterschiedlichen Simulationen auf das Resultat, dass ihr insgesamt 655 Tage (437 mit dem Premium Pass) im Durchschnitt benötigt, um die aktuellen Sets zu vervollständigen.

Interessant ist dabei, dass ihr für 85 Prozent der Kollektion lediglich 130 Tage (87 mit dem Premium Pass) im Durchschnitt benötigt. Das zeigt, dass insbesondere die letzten 15 Prozent schwierig zum Sammeln sind. Das liegt daran, dass trotz der Hilfestellung von Wunderwahl und Pack-Punktetausch das Ergattern der letzten Karten zum Marathon wird.

Nutzt die Wunderwahl und den Pack-Punktetausch weise!

In den Statistiken des Beitrags geht außerdem die Wichtigkeit der Hilfestellungen, die Pokémon TCG Pocket euch anbietet, hervor. Ohne die verlängert sich das Vorhaben der Komplettierung nämlich um ein Vielfaches. Konkret kommt TCGPCollector auf 1843 Tage (1229 mit dem Premium Pass, was 404 US-Dollars kosten würde) im Durchschnitt, was über fünf Jahren entspricht.

Wunderwahl: Mithilfe der Wunderwahl könnt ihr eure Chancen auf eine seltene Karte deutlich erhöhen: konkret auf 1 zu 5. TCGPCollector empfiehlt, die Wunder-Ausdauer für Packungen auszugeben, in denen sich eine Karte mit einer Seltenheitsstufe von zwei Sternen befindet, da dies die höchstmögliche Seltenheitsstufe ist, die ihr von der Wunderwahl ergattern könnt. In gewöhnlichen Packungen stehen die Chancen auf eine solche Karte lediglich bei 0,25 Prozent.

Pack-Punktetausch: Mit Punkten könnt ihr beim Pack-Punktetausch fehlende Karten in eurem Set ganz einfach nachkaufen. Pro geöffnete Packung bekommt ihr 5 Punkte gutgeschrieben. Da die seltenen 3-Sterne- bzw. Kronen-Karten 1500 bzw. 2500 Punkte kosten, müsst ihr auch für die ganz schön lange Punkte sparen. Trotzdem ist das die beste und einfachste Möglichkeit, um an die seltenen Karten zu kommen.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

User TCGPCollector zieht im Beitrag das Fazit, dass es sich bei Pokémon TCG Pocket um ein langsames Spiel handelt, in dem ihr nach einer Woche noch keine fertige Kartensammlung haben werdet.

Zusätzlich dazu berücksichtigt der Beitrag weder zukünftige Karten-Sets noch die Tausch-Funktion, die im Mobile Game bald nachgereicht werden und als Folge das Sammeln vereinfachen soll.

An der Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Wie viele Karten habt ihr schon gesammelt und könnt ihr euch vorstellen, Pokémon TCG Pocket länger zu spielen?