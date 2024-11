"Alles ist schlechter geworden": Season 1-Änderungen von CoD Warzone stoßen vielen Fans sauer auf

Viele Spieler*innen sind mit dem derzeitigen Status von CoD Warzone ziemlich unzufrieden.

Am 14. November wurde das große Season 1-Update für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty Warzone veröffentlicht. Angekündigt waren unter anderem zahlreiche neue Inhalte wie Maps und Waffen, aber beispielsweise auch eine Integration der Bewegungsmechanik aus Black Ops 6 in Warzone.

Eigentlich sollte man meinen, dass Season-Updates zumindest in den meisten Fällen Verbesserungen bringen. Doch ein Blick in die sozialen Netzwerke verrät schnell, dass speziell bei Call of Duty Warzone durch die Season 1 nichts besser geworden ist – im Gegenteil.

Warzone hat derzeit einige Probleme – und viele davon kamen mit Season 1

Im entsprechenden Reddit stapeln sich die Threads, in denen über die Anpassungen im Free2Play-Shooter gemeckert wird. Und auch die beiden Warzone-Veteran*innen der GamePro-Redaktion – Rae und Chris – sind mit dem derzeitigen Status des Spiels ziemlich unzufrieden. Nachfolgend findet ihr eine Liste der aktuellen Probleme von CoD Warzone:

Loadouts werden immer wieder gelöscht.

Die Anpassungen am User Interface bzw. den Anzeigen werden als sehr störend empfunden, insbesondere die leuchtenden Anzeigen für Waffen oder Missionsziele.

Das neue Bewegungssystem führt dazu, dass sich Warzone nun "hölzern" anfühlt.

Verbuggte Einstellungen sorgen dafür, dass Änderungen nicht übernommen werden.

Eingeblendete Tutorials nehmen viel zu viel Platz auf dem Bildschirm ein.

Reduzierung der Schildplatten auf 6, Killstreaks und Medikits können nicht mehr gestackt werden.

Soundprobleme, etwa deutlich zu laut abgemischte Schritte oder Fallschirmgeräusche.

Performance-Einbrüche auf dem PC.

Dazu kommen weitere Ärgernisse wie überflüssigen Distanzangaben über den Köpfen der eigenen Teammitglieder.

Immerhin: Die neue Resurgence-Map "Area 99" wird mehrfach lobend erwähnt, allerdings rüttelt das kaum am Urteil vieler Fans. Das Wort "Enttäuschend" ist vielfach zu lesen. Redditor TheTimeIsChow bringt es folgendermaßen auf den Punkt:

"Der Kontrast zwischen dem Warzone der Vergangenheit und dem, was wir heute haben, scheint extrem groß zu sein."

1:29 CoD Warzone-Trailer stellt die neue Resurgence-Map 'Area 99' vor

Autoplay

Die Lage ist also ernst: Sollten die Entwickler*innen hier nicht schnellstmöglich über Updates Abhilfe schaffen, dürften einiger Spieler*innen dem Free2Play-Shooter zeitnah den Rücken kehren.

Nachfolgend findet ihr die Einschätzungen von Rae und Chris zur derzeitigen Warzone-Situation.

Einschätzung der Redaktion Chris Werian

@DrChrisRespect Warzone ist der Part vom Call of Duty-Multiplayer, den ich mir Jahr für Jahr am sehnlichsten herbeiwünsche, da das Battle Royale-Prinzip seit Black Ops 4 (damals in Form von Blackout) für mich ganz weit oben auf dem Mehrspieler-Thron rangiert. Dieses Jahr nehme ich aber wohl erstmals Abstand, zumindest, sofern Treyarch beziehungsweise Raven Software nicht noch kräftig nachpatchen. Die permanente Munitions- und Plattenknappheit bremsen massiv und nehmen vor allem gegen Ende der Matches viel Dynamik aus den Runden. In den letzten Minuten möchte ich mich aufs Siegertreppchen ballern, nicht den Boden nach dringend benötigten Ressourcen absuchen! Hinzu kommt eine schwierig zu deutende Audio-Abmischung sowie mangelnde Tiefe, da mir durch das fehlende Inventar das Taktieren mit Gadgets und zusätzlichen Granaten fehlt. Alles in allem hatte ich noch nie so wenig Spaß mit einem CoD-Battle Royale wie aktuell und ich hoffe, dass auf das Feedback der Community eingegangen wird, damit die Rückkehr nach Verdansk und damit meiner Lieblings-Warzone-Map im März 2025 nicht zur Bruchlandung wird. Rae Grimm

@freakingmuse Ich spiele Warzone quasi seit es rausgekommen ist. Verdansk, Caldera, Al Mazrah, Ashika, Vondel, Urzikstan, Fortune's Keep, Rebirth – ihr konntet mich bisher auf allen Maps finden. Gerne würde ich jetzt sagen, dass nun die Zeit für Area 99 gekommen ist. Die neueste Warzone-Map ist wie eine coole Mischung aus Area 51 und Nuketown, einer meiner Lieblingsmaps bei CoD. Und wahrscheinlich würde ich auch genau das sagen, wäre da nicht ... nun ja, alles andere. Versteht mich nicht falsch: Area 99 ist eine coole Map, auf der ich mir gern jede Menge hitzige BR-Gefechte liefern würde. Das Problem ist, dass die Einführung der neuen Battle Royale-Karte nicht die einzige Änderung war, die es mit Season 1 von Call of Duty Black Ops 6 gab. Es war eine von vielen und der Rest lässt sich zusammenfassen mit: Alles ist schlechter geworden. Ja, ich weiß, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber genau so fühlen sich die von Treyarch getroffenen Entscheidungen an. In manchen Fällen kann ich nicht einmal sagen, ob es sich um bewusste Designentscheidungen oder Bugs handelt. Warum sagen mir Kisten, die direkt vor mir stehen, plötzlich mit überflüssigen Einblendungen, dass sie Kisten sind? Warum ploppen nach mehreren 100 Stunden im BR plötzlich wieder Tutorials auf, die mir absolute Basics erklären und mein Team das Leben kosten, weil sie mitten in einem Feuergefecht den Bildschirm dominieren? Warum bekomme ich ständig mit einem ominösen weißen Kasten, der nicht weggehen will, angezeigt, dass irgendwas 40 Meter von mir entfernt ist, nur um dann herauszufinden, dass es eine belanglose Kiste oder Aufgabe ist, die ich nie machen wollte? Und warum zur Hölle leuchten Waffen plötzlich in bunten Farben, sodass ich sie selbst beim Anflug schon aus der Distanz sehe? Ich könnte noch eine ganze Weile so weiter machen. Viele der Änderungen wirken unausgegoren oder fühlen sich gar wie ein Rückschritt an. Während ich verschwundene Loadouts oder das fehlende Inventar vielleicht verschmerzen (aber nicht gutheißen!) könnte, fühlen sich andere Anpassungen einfach nur undurchdacht und unpraktisch an. Ich komme gar nicht dazu, die neue Map zu erkunden und zu genießen, weil alles andere sich zu kaputt anfühlt. Spaß möchte einfach nicht aufkommen. Und das ist verdammt schade, denn ich hatte mich sehr auf die neue Season und Map gefreut. Ich hoffe, dass Treyarch hier schnell nachbessert und einige nötige Hotfixes nachschiebt. Ansonsten sieht es so aus, als müsste ich auf unbestimmte Zeit auf Warzone verzichten.

Und jetzt seid ihr dran: Was sagt ihr zum aktuellen Zustand von CoD: Warzone? Macht euch der Free2Play-Shooter weiterhin Spaß oder seid ihr auch der Meinung, dass das Season 1-Update alles schlechter gemacht hat?