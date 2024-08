Die Allianz Arena vermissen wir seit Jahren in FIFA aber in einem anderen EA-Spiel taucht sie seit 2022 wieder auf

Wie kommt es, dass die Allianz Arena in Madden NFL drin ist aber nicht in EA Sports FC? Wir klären auf.

Lizenzprobleme sorgen immer wieder für Ärger bei Medienkonsument*innen. Sportspiele wie die von EA Sports sind besonders stark davon betroffen, wie ihr unter anderem am Fehlen der Allianz Arena seit FIFA 20 bemerkt haben könntet. Den berühmten Münchener Rasen könnt ihr aber in einem anderen EA-Spiel weiterhin betreten und wir verraten euch, welches das ist und wieso das möglich ist.

Die Allianz Arena kommt in den Madden NFL-Spielen vor

Seit dem Jahr 2020 hat sich einiges bei EAs Sportspielen getan. Inzwischen hat sich nicht nur der Name der FIFA-Reihe zu EA Sports FC verändert, sondern auch in den Madden-NFL-Spielen hat sich einiges getan. Dort wurde die Allianz Arena nämlich zum ersten Mal in Madden NFL 23 aufgenommen und ist seitdem fester Bestandteil der Reihe.

Der Grund dafür ist wahrscheinlich die Deutschland-Premiere der NFL im Jahr 2022. Die Tampa Bay Buccaneers haben gegen die Seattle Seahawks in der Allianz Arena gewonnen und damit zur Aufnahme des Stadions in das Repertoire der Madden-NFL-Spiele beigetragen.

Wieso kommt die Allianz Arena in den Madden-NFL-Spielen vor, aber nicht mehr in EA Sports FC? Die Antwort findet ihr in der komplexen Welt der Lizenzen. Es ist richtig, dass die Exklusiv-Rechte für das Stadion eigentlich bei Konamis eFootball liegen.

Das scheint jedoch nur für Fußball-Simulationen und deren direkte Konkurrenz zu gelten. Als Football-Simulation ist Madden NFL davon ausgenommen, weswegen die Allianz Arena originalgetreu Teil der Spiele sein darf.

Wir konnten neulich hinter die Kulissen von EA FC 25 blicken. In unserem Video erfahrt ihr, wie sich die Fußball-Simulation im Vergleich zum Vorgänger verändert hat:

18:57 EA FC 25 ist mehr als nur Ultimate Team und jetzt hat's auch EA geschnallt!

Autoplay

Auch wenn das kommende Fußball-Spiel von EA Sports auf die Allianz Arena verzichten muss, bedeutet das noch nicht den Abschied von der Deutschen Fußball Liga. Durch einen langjährigen Vertrag mit der DFL dürfen die Entwickler*innen aus Vancouver weiterhin Vereinsnamen, Wappen und Trikots verwenden.

Auch die authentischen Spieler*innen haben durch die Zusammenarbeit mit der weltweiten Profi-Vertretung FIFPro einen sicheren Platz in den Spielen.

Blickt ihr bei all dem Lizenzen-Wirrwarr noch durch?