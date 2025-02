17-Jähriger gewann die eSports Champions League in FIFA - ist jetzt Profi im echten Fußball und für 4 Mio. zu Lazio Rom gewechselt

Die virtuelle Champions League in EA Sports FC 25 und Co ist eine Sache, die echte aber eine ganz andere Nummer.

Oliver Provstgaard lebt den Traum, den wohl die allermeisten FIFA- beziehungsweise EA Sports FC-Fans hegen dürften: Nicht nur online, sondern auch einmal in der echten Welt richtig erfolgreich Fußball zu spielen.



Der junge Sportler hat jetzt eine Gelegenheit, die bisher noch keiner hatte. Wenn es so weitergeht, könnte er der erste Spieler sein, der nicht nur die virtuelle eSport-Champions League am Controller, sondern auch noch die echte auf dem Platz gewinnt.

Oliver Provstgaard wechselt zu Lazio Rom und hat schon mit 17 im eSport die Champions League gewonnen

Darum geht's: Eigentlich haben wir es hier mit einer relativ unspektakulären Transfer-Meldung aus dem Fußball zu tun. Oliver Provstgaard wechselt für Lazio Rom und der Verein hat für den jungen, aufstrebenden Innenverteidiger immerhin stolze vier Millionen Euro bezahlt. Vorher war das 21-jährige Talent beim dänischen Erstligisten Vejle BK verpflichtet (via: ran).

Oliver Provstgaard war eSport-Profi: Eigentlich hat der junge Fußballer im zarten Alter von 17 Jahren zwar keinen richtig professionellen eSport getrieben. Aber weil er einen Kreuzbandriss hatte, konnte er nicht auf dem echten, sondern nur auf dem virtuellen Platz auflaufen.

Mit großem Erfolg: Auch in FIFA war er so gut, dass er im Jahr 2021 die eSport-Variante der UEFA Champions League mit FIFA 21 gewonnen hat. Als privater Spieler konnte er sich gegen die virtuelle Konkurrenz durchsetzen und ein Preisgeld von stolzen 75.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen.

Die eSport-Karriere hat er danach aber nicht weiter verfolgt. Stattdessen konzentrierte sich Oliver Provstgaard nach seiner Genesung wieder auf den echten Fußball und konnte sich auch darin recht erfolgreich hocharbeiten. Da Lazio Rom aktuell nicht schlecht spielt, könnten sie nächstes Jahr womöglich in der Königsklasse antreten.

Habt ihr euch auch schon mal gewünscht, an die FIFA-Erfolge online noch eine echte Profi-Fußballkarriere dranzuhängen?