  • Anzeige

Amazon Black Friday 2025 startet bald und wird riesig: Datum & Angebote – Was ihr über den Mega-Sale wissen solltet

Der große Amazon Black Friday Sale startet schon bald und wird Millionen Sonderangebote bietet! Hier haben wir euch die neuesten Infos zu der gigantischen Aktion zusammengefasst.

GamePro Deals
11.11.2025 | 14:43 Uhr


zum Shop

Amazon hat erste Infos zum Start und den Angeboten des großen Black Friday Sales veröffentlicht. Amazon hat erste Infos zum Start und den Angeboten des großen Black Friday Sales veröffentlicht.

Dass Amazon schon vor dem offiziellen Termin am 28. November den großen Black Friday Sale 2025 starten würde, haben wir bereits vermutet, doch jetzt haben wir Gewissheit: Der Händler hat soeben angekündigt, dass die Aktion am 20. November (also nächste Woche Donnerstag) beginnen und mehrere Millionen Sonderangebote bieten soll.

Die neuen Infos stammen zwar von Amazons US-Seite, aber erfahrungsgemäß ist der Unterschied zu Amazon.de bei solchen Aktionen nicht allzu groß, auch wenn es hierzulande ein paar Angebote weniger geben dürfte. Sobald die Deals gestartet sind, findet ihr sie hier:

Amazon Black Friday 2025 startet bald: zu den Angeboten

Der Sale soll bis zum 1. Dezember, also bis Cyber Monday, laufen. Da die besten Black Friday Deals oft sehr schnell ausverkauft sind, solltet ihr aber besser möglichst früh einen Blick auf die Angebote werfen. Außerdem hat Amazon in den letzten Jahren stets schon erste Vorab-Angebote vor dem offiziellen Sale-Beginn gestartet, deshalb ist es eine gute Idee, den Shop bereits in den Tagen zuvor im Auge zu behalten.

Amazon Black Friday 2025: Was werden die besten Angebote?

Bislang ist noch nicht viel Konkretes über die Angebote des Amazon Black Friday Sales bekannt, aber Eigenmarken wie der Fire TV Stick sind auf jeden Fall dabei. Bislang ist noch nicht viel Konkretes über die Angebote des Amazon Black Friday Sales bekannt, aber Eigenmarken wie der Fire TV Stick sind auf jeden Fall dabei.

Was die besten Angebote sein werden, können wir euch momentan noch nicht genau sagen, zumal der deutsche Amazon-Shop seine Infos zum Black Friday Sale noch nicht aktualisiert hat und wir uns deshalb auf die US-Angaben verlassen müssen. Immerhin hat Amazon aber schon verraten, dass Eigenmarken vom Fire TV Stick über Echo Smart-Laufsprecher, Kindle Reader und Blink-Kameras bis hin zu Fire Tablets dabei sein werden.

Was Technik-Angebote angeht, hat Amazon unter anderem starke Rabatte auf Soundsysteme von JBL und Bose, PC-Hardware von Acer und Asus und verschiedene Produkte von TCL, Hisense, LG und Samsung angekündigt, was auf günstige 4K-Fernseher hoffen lässt. Auch der Bereich der Haushaltsgeräte vom Saugroboter bis hin zur Kaffeemaschine scheint gut bedient zu werden.

Amazon Black Friday Sale 2025: Hier werdet ihr die Angebote finden!

Zu Gaming-Angeboten gibt es bislang noch keine konkreten Angaben, doch wir erwarten an diesem Black Friday einige tolle Deals rund um die PS5 und die Switch 2, nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Shops. Worauf genau wir hoffen, erfahrt ihr in diesen Artikeln:

Switch-Angebote am Black Friday 2025: Switch 2-Konsolen, Spiele, Controller & mehr – Was werden die besten Deals?
von GamePro Deals
Switch-Angebote am Black Friday 2025: Switch 2-Konsolen, Spiele, Controller + mehr – Was werden die besten Deals?
PS5-Angebote am Black Friday 2025: PS5 Pro, DualSense Controller, PS5-Spiele – Mit diesen Top-Deals könnt ihr rechnen!
von GamePro Deals
PS5-Angebote am Black Friday 2025: PS5 Pro, DualSense Controller, PS5-Spiele – Mit diesen Top-Deals könnt ihr rechnen!

Wir werden euch natürlich während der Black Friday Sales stets über die besten Angebot auf dem Laufenden halten. Ihr werdet sie auf unser GamePro Deal-Übersicht oder auf dieser ständig aktualisierten Liste der neuesten Deals finden:

Weitere aktuelle Angebote:
Das beste deutsche PS5-Spiel 2025 erscheint diese Woche: Jetzt noch schnell Extras abstauben!
von GamePro Deals
Jetzt schon das Epaper lesen – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft
von Markus Schwerdtel
Eines der besten PS5-Spiele gibt's jetzt im Top-Angebot: Horror-Meilenstein mit 93 Punkten auf Metacritic zum Sparpreis sichern!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Amazon Black Friday 2025 startet bald und wird riesig: Datum & Angebote – Was ihr über den Mega-Sale wissen solltet

vor 3 Stunden

Das beste deutsche PS5-Spiel 2025 erscheint diese Woche: Jetzt noch schnell Extras abstauben!

vor 21 Stunden

Jetzt schon das Epaper lesen – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft

vor 23 Stunden

Eines der besten PS5-Spiele gibt's jetzt im Top-Angebot: Horror-Meilenstein mit 93 Punkten auf Metacritic zum Sparpreis sichern!

vor einem Tag

Ganze 60% Rabatt: Dieses LG-Soundsystem sticht am Singles Day besonders hervor!
mehr anzeigen