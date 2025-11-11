Amazon Black Friday 2025 startet bald und wird riesig: Datum & Angebote – Was ihr über den Mega-Sale wissen solltet

Amazon hat erste Infos zum Start und den Angeboten des großen Black Friday Sales veröffentlicht.

Dass Amazon schon vor dem offiziellen Termin am 28. November den großen Black Friday Sale 2025 starten würde, haben wir bereits vermutet, doch jetzt haben wir Gewissheit: Der Händler hat soeben angekündigt, dass die Aktion am 20. November (also nächste Woche Donnerstag) beginnen und mehrere Millionen Sonderangebote bieten soll.

Die neuen Infos stammen zwar von Amazons US-Seite, aber erfahrungsgemäß ist der Unterschied zu Amazon.de bei solchen Aktionen nicht allzu groß, auch wenn es hierzulande ein paar Angebote weniger geben dürfte. Sobald die Deals gestartet sind, findet ihr sie hier:

Der Sale soll bis zum 1. Dezember, also bis Cyber Monday, laufen. Da die besten Black Friday Deals oft sehr schnell ausverkauft sind, solltet ihr aber besser möglichst früh einen Blick auf die Angebote werfen. Außerdem hat Amazon in den letzten Jahren stets schon erste Vorab-Angebote vor dem offiziellen Sale-Beginn gestartet, deshalb ist es eine gute Idee, den Shop bereits in den Tagen zuvor im Auge zu behalten.

Amazon Black Friday 2025: Was werden die besten Angebote?

Bislang ist noch nicht viel Konkretes über die Angebote des Amazon Black Friday Sales bekannt, aber Eigenmarken wie der Fire TV Stick sind auf jeden Fall dabei.

Was die besten Angebote sein werden, können wir euch momentan noch nicht genau sagen, zumal der deutsche Amazon-Shop seine Infos zum Black Friday Sale noch nicht aktualisiert hat und wir uns deshalb auf die US-Angaben verlassen müssen. Immerhin hat Amazon aber schon verraten, dass Eigenmarken vom Fire TV Stick über Echo Smart-Laufsprecher, Kindle Reader und Blink-Kameras bis hin zu Fire Tablets dabei sein werden.

Was Technik-Angebote angeht, hat Amazon unter anderem starke Rabatte auf Soundsysteme von JBL und Bose, PC-Hardware von Acer und Asus und verschiedene Produkte von TCL, Hisense, LG und Samsung angekündigt, was auf günstige 4K-Fernseher hoffen lässt. Auch der Bereich der Haushaltsgeräte vom Saugroboter bis hin zur Kaffeemaschine scheint gut bedient zu werden.

Zu Gaming-Angeboten gibt es bislang noch keine konkreten Angaben, doch wir erwarten an diesem Black Friday einige tolle Deals rund um die PS5 und die Switch 2, nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Shops. Worauf genau wir hoffen, erfahrt ihr in diesen Artikeln:

Wir werden euch natürlich während der Black Friday Sales stets über die besten Angebot auf dem Laufenden halten. Ihr werdet sie auf unser GamePro Deal-Übersicht oder auf dieser ständig aktualisierten Liste der neuesten Deals finden: