Amazon Prime Gaming: Diese Bonus-Spiele sind im Oktober dabei

Habt ihr ein Amazon Prime-Abo, dann ist Prime Gaming insklusive. Darin enthalten sind nicht nur kleine Goodies für verschiedene Spiele, sondern auch monatlich wechselnde Bonus-Titel. Sechs der neuen Oktober-Spiele sind bereits verfügbar, ein Highlight wird später noch ergänzt. Wir verraten euch, um welche Titel es sich handelt.

Die Neuzugänge in der Übersicht

Amazon Prime Gaming hat diesen Monat wieder ganz unterschiedliche Spiele im Gepäck. Neben dem Online-Rollenspiel Fallout 76 gibt es beispielsweise mit Horace einen storylastigen Rätsel-Platformer - und später noch Mittelerde: Schatten des Krieges, bei dem ihr eure eigene Ork-Armee aufbaut.

Diese Spiele sind bereits verfügbar:

Hinzu kommt im Oktober noch:

Highlights

Fallout 76

Mit Fallout 76 wagt das Franchise den Schritt zum Online-Rollenspiel, bei dem wir im Koop losziehen können. In diesem Titel können wir uns im Editor einen eigenen Charakter zusammenbasteln, mit dem wir nach der atomaren Katastrophe ins Ödland aufbrechen. Dabei versuchen wir, herauszufinden, was in Appalachia, unserer offenen Spielwelt, geschehen ist, bauen Camps, absolvieren Quests, legen uns mit Feinden an und finden jede Menge Loot.

Mit dem kostenlosen Wastelanders-Update kamen zudem lebende, menschliche NPCs samt Dialogsystem ins Spiel. Außerdem wurde eine Hauptquest zugefügt, die wieder mehr an die alten Fallout-Singleplayer-Spiele erinnert. Bei der The Pitt-Version des Spiels handelt es sich um die Deluxe-Edition, die das The-Pitt-Rekrutierungs-Paket enthält.

Mittelerde: Schatten des Krieges

Letzten Monat war bereits Mittelerde: Mordors Schatten Teil des Lineups. Dieses Mal gibt es die Fortsetzung Schatten des Krieges, die allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verfügbar ist. Das Spiel im Herr der Ringe-Universum setzt die Geschichte des Waldläufers Talion, der vom elbischen Rachegeist Celebrimbor besessen ist, fort. Die beiden schmieden einen neuen Ring, um sich Sauron entgegenzustellen.

Dafür müssen sie allerdings ihre eigene Orkarmee aufbauen und in den Kampf schicken. Das Nemesis-System des Vorgängertitels wurde hierfür noch ausgebaut.

Werdet ihr euch die Bonus-Spiele holen und auf welches freut ihr euch besonders?