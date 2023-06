Amazon Prime Day: Der wohl beste Zeitpunkt eine Xbox Series X & S, Zubehör oder Spiele zu kaufen

Am 11. und 12. Juli findet der Amazon Prime Day 2023 statt. In der Regel ist der Prime Day neben dem Black Friday die beste Möglichkeit des Jahres, um sich ein paar großartige Angebote zu sichern. Das gilt natürlich auch für alle Xbox-Fans unter euch. Wir rechnen mit einigen starken Xbox-Deals und stellen euch in diesem Artikel mögliche Kandidaten für ein Top-Angebot vor.

Xbox Series X und Xbox Series S als Top-Deal

Die Xbox Series X wird wohl am 1. August 2023 eine Preiserhöhung erhalten und dann 50€ mehr kosten als bisher. Somit liegt die neue UVP bei 549,99€. Der Amazon Prime Day im Juli könnte daher nochmal eine gute Gelegenheit sein, um sich die Konsole günstiger zu schnappen.

Allen voran ist es denkbar, dass die Bundles mit Diablo 4 und das mit Forza Horizon 5 etwas günstiger angeboten werden, bevor sie aufgrund der Erhöhung deutlich teurer werden.

Xbox Series X bei Amazon kaufen:

Xbox Series S noch günstiger

Neben der leistungsstärksten Xbox, ist es denkbar, dass die Xbox Series S ebenfalls beim Prime Day günstiger sein wird. 2022 gab es sie zumindest mit 50€ Rabatt. Microsoft bietet mittlerweile eine Xbox Series S mit 1 TB Speicherplatz zum Vorbestellen an und von daher könnte es sein, dass das bisherige Modell mit 512 GB abverkauft werden soll. Die Xbox Series S ist schon jetzt günstiger als die UVP und das könnte mit dem Prime Day ein noch besserer Preis werden.

Xbox Series S bei Amazon kaufen:

Das Gilded Hunter-Bundle für die Series beinhaltet Währungen für Top-Spiele.

Xbox Wireless-Controller & Speichererweiterungen (SSD)

Beim Amazon Prime Day könnt ihr relativ sicher die Xbox Wireless-Controller günstiger kaufen. Beim Prime Day 2022 gab es die Controller ebenfalls im Angebot. Entsprechend solltet ihr ein Auge auf die Gamepads für Xbox Series X und Xbox Series S haben. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Farben, sodass ihr eine große Auswahl vorfinden dürftet.

Xbox Series X Speicher erweitern beim Prime Day

Der Speicherplatz der Xbox Series X ist mit 1 TB zwar größer als bei der Series S, aber dennoch ist er nach einer Zeit nicht mehr ausreichend. Wollt ihr mehrere Spiele auf der Konsole installieren und installiert lassen, dann wird der Speicher der Konsole schnell zu klein.

Bei Amazon gibt es die Speicherkarten von Seagate zu kaufen. Gut möglich, dass diese zum Prime Day im Angebot sein werden. In der Regel sind sie relativ preisstabil, aber durch neue Konkurrenz durch Western Digital mit der WD_Black C50 solltet ihr beim Prime Day ein Auge auf die SSD-Module von Seagate haben.

Spiele für die Xbox Series X|S

Der Amazon Prime Day wird sehr wahrscheinlich einige Spiele für die Xbox im Angebot anbieten. Dabei dürften euch Titel wie Forza Horizon 5, Halo Infinite und vielleicht Spiele wie Mafia oder Mass Effect erwarten.

Ebenfalls denkbar wäre es, dass es beim Prime Day das Top-Spiel Hogwarts Legacy günstiger gibt. Das gefeierte Rollenspiel im Harry Potter-Universum ist im Februar 2023 für die aktuellen Konsolen erschienen und ein Angebot zum Prime Day würde Sinn ergeben, um noch einmal die Verkäufe anzukurbeln.

Alles, was ihr zum Amazon Prime Day wissen müsst

