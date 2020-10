Amazon hat zum Prime Day eine ganze Reihe 4K-Fernseher von Samsung im Angebot. Über den günstigen Samsung TU7079 haben wir gestern schon in unserer Übersicht der besten 4K-TV-Angebote der unteren Preisklasse berichtet. Wer bereit ist, etwas mehr zu bezahlen, kann aber auch sehr viel hochwertigere und größere Modelle bekommen. Ein paar davon stellen wir euch in diesem Artikel vor. Wer lieber gleich zur Übersicht über die Samsung-Angebote will, findet diese hier:

Amazon Prime Day: 4K-Fernseher von Samsung im Angebot

Samsung QLED Q80T mit 55 oder 65 Zoll

Der Samsung Q80T ist ein aktuelles QLED-TV der oberen Preisklasse und qualitativ nicht allzu weit von Samsungs Spitzenmodel Q90T entfernt. Wie dieser bietet er Full Array Local Dimming, ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 (ausgenommen in der 49-Zoll-Version). Dadurch wird mit PS5 und Xbox Series X Gaming bei 4K mit 120 fps prinzipiell möglich sein. Ebenfalls wichtig fürs Spielen: Der Input Lag ist mit circa 10 ms bei 60 Hz und circa 6 ms bei 120 Hz äußerst niedrig.

Amazon bietet zum Prime Day die 55- und die 65-Zoll-Version des Modells günstiger an, erstere für 996,55 Euro und letztere für 1405,05 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon im Moment in beiden Fällen der günstigste Anbieter.

Samsung QLED Q80T (4K, 55 oder 65 Zoll, HDMI 2.1) ab 996,55€ bei Amazon

Samsung QLED 70T mit 75 Zoll

Der Samsung QLED Q70T ist ein 4K-Fernseher der oberen Mittelklasse und in diesem Jahr Samsungs günstigstes Modell mit HDMI 2.1. Im Vergleich zum Q80T müsst ihr auf Full Array Local Dimming verzichten und die Spitzenhelligkeit ist deutlich niedriger. Trotzdem ist die Bildqualität noch immer recht hoch und beim Input Lag liegt der Q70T ungefähr gleichauf mit dem Q80T.

Zum Prime Day gibt es momentan nur die 75-Zoll-Version des Samsung QLED Q70T günstiger, und zwar für 1.668,34 Euro. Auch in diesem Fall ist Amazon laut Vergleichsplattformen momentan der günstigste Händler.

Samsung QLED GQ75Q70T (4K, 75 Zoll, HDMI 2.1) für 1.668,34€ bei Amazon

Samsung QLED Q60T mit 65 und 75 Zoll

Der Samsung Q60T ist Samsungs günstigstes Modell aus 2020 mit der QLED-Technik, die für bessere Farbwiedergabe sorgt. Im Gegensatz zum Q70T und Q80T verfügt er nur über ein 50/60-Hz-Panel und bietet dementsprechend kein HDMI 2.1. Man bekommt hier trotzdem einen 4K-Fernseher mit guter Bildqualität, einem niedrigen Input Lag von circa 10 ms und einem sehr hohen Kontrast von 7000:1, der sogar viele High-End-Modelle deutlich übertrifft.

Zwei Versionen des Samsung Q60T sind aktuell noch verfügbar, nämlich das Modell in 65 Zoll für 848,28 Euro statt 980,43 Euro und die 75-Zoll-Version für 1.298,28 Euro statt 1.478,95 Euro. Auch in diesen Fällen ist Amazon natürlich laut Vergleichsplattformen der günstigste Händler.

Samsung QLED Q60T (4K, 65 oder 75 Zoll) ab 9848,28 Euro bei Amazon

Mehr Prime-Day-Angebote

Der Amazon Prime Day ist am Dienstag gestartet, läuft aber noch den ganzen Mittwoch hindurch und bringt jede Menge Sonderangebote für Prime-Mitglieder.

