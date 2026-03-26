Ambilight am TV nachrüsten: So geht's in 10 Minuten!

Nur Philips TVs kommen mit dem original Philips Ambilight, ihr könnt das aber auch einfach an eurem Fernseher nachrüsten.

Ich kenne eigentlich niemanden mit einem Ambilight-TV, der sein Hintergrundlicht nicht total feiert. Allerdings kommen nur die Philips Ambilight-Fernseher damit. Die sind häufig auch teurer als die Konkurrenz.

Ambilight lässt sich 2026 allerdings richtig leicht nachrüsten und es kostet euch keine halbe Stunde Arbeit. Ich erkläre euch hier, wie's geht.

Ob LG, Sony, Samsung oder Hisense: Damit hat jeder TV Ambilight

Grundsätzlich wäre es natürlich ein Einfaches, ein paar LED-Streifen auf die Rückseite des Fernsehers zu kleben, die große Hürde ist es, dass sich die Beleuchtung dieser mit den Bildern auf dem TV synchronisiert.

Das geht nicht ohne den passenden Sensor und eine komplexe Software dahinter, die das überträgt und managt. Das von Grund auf selbst zu machen ist nur für echte Profis möglich, aber dafür gibt es heutzutage Nachrüst-Kits, die beides vereinen.

So sieht unser Ambilight am 65 Zoll großen 4K-TV aus. Lustigerweise nutze ich es viel häufiger als ambientes Licht als beim Fernsehen.

Ich persönlich habe mich dabei für das Govee TV Backlight 3 Pro entschieden. Falls ihr Govee nicht kennt: In meinen Augen ist das die beste Philips Hue-Alternative, die es gibt. Die Auswahl ist groß, die Software funktioniert hervorragend und die smarten Glühbirnen, LED-Streifen und Lampen sind im Schnitt deutlich günstiger als beim sehr teuren Philips Hue.

Ich nutze daheim ausschließlich Govee, sowohl bei der Außen- als auch bei der Innenbeleuchtung. Wir sind jedenfalls sehr zufrieden. Das TV-Backlight nutzen wir tagtäglich nicht nur zum Fernsehen, sondern vor allem als stimmungsvolles indirektes Licht.

Anleitung: So rüstet ihr Ambilight am TV mit dem Backlight nach

Also, dann mal ran an den Speck: Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr schon bald Ambilight am TV habt:

1. Prüft zuerst die passende TV-Größe

Bevor ihr loslegt, schaut nach, ob euer Set auch wirklich zur Größe eures Fernsehers passt. Legt dann alle Teile bereit: LED-Streifen, Kamera, Steuerbox, Netzteil und Klebepads. Die Sets gibt's von 55-65 Zoll und von 75-85 Zoll.

2. Reinigt die Rückseite des Fernsehers gründlich

Wischt die Stellen sauber, an denen die LED-Streifen kleben sollen. Die Fläche sollte trocken, staubfrei und möglichst fettfrei sein, damit später alles ordentlich hält.

2. Reinigt die Rückseite des Fernsehers gründlich

Wischt die Stellen sauber, an denen die LED-Streifen kleben sollen. Die Fläche sollte trocken, staubfrei und möglichst fettfrei sein, damit später alles ordentlich hält.

3. Legt erst die Richtung des LED-Streifens fest

Bevor ihr etwas endgültig festklebt, solltet ihr einmal grob prüfen, wie der Streifen um den Fernseher laufen muss. So vermeidet ihr, dass ihr am Ende falsch herum arbeitet oder mit den Kabellängen Probleme bekommt.

4. Fangt am besten an den Ecken an

Das ist mein wichtigster Tipp: Beginnt bei den Ecken. Dort sind die LED-Abschnitte durch ein biegsames Kabel getrennt, wodurch ihr sie leichter sauber um den Rahmen führen könnt. Wenn die Ecken gut sitzen, wird der Rest deutlich einfacher.

5. Klebt den Streifen Seite für Seite an

Arbeitet euch jetzt Stück für Stück um die TV-Rückseite herum. Drückt den Streifen zunächst nur leicht an, damit ihr ihn bei Bedarf noch korrigieren könnt. Erst wenn alles sauber sitzt, drückt ihr ihn richtig fest.

6. Montiert die Kamera oben mittig auf dem Fernseher

Die Kamera sollte oben auf dem TV sitzen und möglichst gerade ausgerichtet sein. Achtet darauf, dass sie mittig sitzt, damit die Farberkennung später sauber funktioniert. Ihr könnt das aber in der App noch nachjustieren.

7. Verbindet LED-Streifen mit dem Hub

Schließt LED-Streifen, Kamera und Netzteil an dem kleinen mitgelieferten Hub an. Den könnt ihr dank Klebestreifen auch direkt am TV befestigen, was das Kabelmanagement erleichtert. Wenn alles verbunden ist, könnt ihr das System einschalten.

In der Govee-App könnt ihr nicht nur die Intensität des Ambilights einstellen, sondern es gleichermaßen auch als indirekte Lampe benutzen. Ich liebe das!

8. Fügt das Gerät in der Govee-App hinzu

Installiert und öffnet die Govee-Home-App und verbindet das Backlight mit eurem Smartphone. Danach könnt ihr die grundlegende Einrichtung starten. Die App findet das Gerät automatisch, wenn ihr in der Nähe seid und es angeschaltet ist.

9. Kalibrierung

Jetzt kommt der wichtigste Teil: die Kalibrierung. Nehmt euch dafür lieber etwas mehr Zeit, denn nur wenn die TV-Ränder sauber erkannt werden, stimmen später auch die Farben richtig. Das Einstellen auf dem Handy-Display ist ein wenig fummelig, aber kleine Ungenauigkeiten verzeiht die Software glücklicherweise.

10. Passt Helligkeit und Farben nach eurem Geschmack an

Nach der Einrichtung könnt ihr das Licht noch feinjustieren. Probiert ruhig ein wenig herum, bis die Farben natürlich wirken und das Backlight gut zu eurem Raum passt. Es gibt eine riesige Auswahl in der App.

Ich bin komplett von Philips Hue auf Govee umgestiegen

Wie schon gesagt, ich persönlich nutze mittlerweile nur noch Govee bei mir daheim. Früher war das Thema smarte Beleuchtung für mich ein unnötiger Luxus, mittlerweile will ich nicht mehr ohne. Mehr dazu könnt ihr hier lesen:

Hier noch eine kleine Auswahl von Govee-Lampen, die mir besonders gut gefallen: