Ambilight am TV nachrüsten: So geht's in 10 Minuten!

Ich kenne eigentlich niemanden mit einem Ambilight-TV, der sein Hintergrundlicht nicht total feiert. Allerdings kommen nur die Philips Ambilight-Fernseher damit. Die sind häufig auch teurer als die Konkurrenz.
Ambilight lässt sich 2026 allerdings richtig leicht nachrüsten und es kostet euch keine halbe Stunde Arbeit. Ich erkläre euch hier, wie's geht.Hol dir hier das Ambilight-Nachrüstkit bei Amazon!
Ob LG, Sony, Samsung oder Hisense: Damit hat jeder TV Ambilight
Grundsätzlich wäre es natürlich ein Einfaches, ein paar LED-Streifen auf die Rückseite des Fernsehers zu kleben, die große Hürde ist es, dass sich die Beleuchtung dieser mit den Bildern auf dem TV synchronisiert.
Das geht nicht ohne den passenden Sensor und eine komplexe Software dahinter, die das überträgt und managt. Das von Grund auf selbst zu machen ist nur für echte Profis möglich, aber dafür gibt es heutzutage Nachrüst-Kits, die beides vereinen.
Ich persönlich habe mich dabei für das Govee TV Backlight 3 Pro entschieden. Falls ihr Govee nicht kennt: In meinen Augen ist das die beste Philips Hue-Alternative, die es gibt. Die Auswahl ist groß, die Software funktioniert hervorragend und die smarten Glühbirnen, LED-Streifen und Lampen sind im Schnitt deutlich günstiger als beim sehr teuren Philips Hue.
Ich nutze daheim ausschließlich Govee, sowohl bei der Außen- als auch bei der Innenbeleuchtung. Wir sind jedenfalls sehr zufrieden. Das TV-Backlight nutzen wir tagtäglich nicht nur zum Fernsehen, sondern vor allem als stimmungsvolles indirektes Licht.Hol dir hier das Govee TV.Backlight 3 Pro bei Amazon
Anleitung: So rüstet ihr Ambilight am TV mit dem Backlight nach
Also, dann mal ran an den Speck: Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr schon bald Ambilight am TV habt:
1. Prüft zuerst die passende TV-Größe
Bevor ihr loslegt, schaut nach, ob euer Set auch wirklich zur Größe eures Fernsehers passt. Legt dann alle Teile bereit: LED-Streifen, Kamera, Steuerbox, Netzteil und Klebepads. Die Sets gibt's von 55-65 Zoll und von 75-85 Zoll.
2. Reinigt die Rückseite des Fernsehers gründlich
Wischt die Stellen sauber, an denen die LED-Streifen kleben sollen. Die Fläche sollte trocken, staubfrei und möglichst fettfrei sein, damit später alles ordentlich hält.
2. Reinigt die Rückseite des Fernsehers gründlich
Wischt die Stellen sauber, an denen die LED-Streifen kleben sollen. Die Fläche sollte trocken, staubfrei und möglichst fettfrei sein, damit später alles ordentlich hält.
3. Legt erst die Richtung des LED-Streifens fest
Bevor ihr etwas endgültig festklebt, solltet ihr einmal grob prüfen, wie der Streifen um den Fernseher laufen muss. So vermeidet ihr, dass ihr am Ende falsch herum arbeitet oder mit den Kabellängen Probleme bekommt.
4. Fangt am besten an den Ecken an
Das ist mein wichtigster Tipp: Beginnt bei den Ecken. Dort sind die LED-Abschnitte durch ein biegsames Kabel getrennt, wodurch ihr sie leichter sauber um den Rahmen führen könnt. Wenn die Ecken gut sitzen, wird der Rest deutlich einfacher.
5. Klebt den Streifen Seite für Seite an
Arbeitet euch jetzt Stück für Stück um die TV-Rückseite herum. Drückt den Streifen zunächst nur leicht an, damit ihr ihn bei Bedarf noch korrigieren könnt. Erst wenn alles sauber sitzt, drückt ihr ihn richtig fest.
6. Montiert die Kamera oben mittig auf dem Fernseher
Die Kamera sollte oben auf dem TV sitzen und möglichst gerade ausgerichtet sein. Achtet darauf, dass sie mittig sitzt, damit die Farberkennung später sauber funktioniert. Ihr könnt das aber in der App noch nachjustieren.
7. Verbindet LED-Streifen mit dem Hub
Schließt LED-Streifen, Kamera und Netzteil an dem kleinen mitgelieferten Hub an. Den könnt ihr dank Klebestreifen auch direkt am TV befestigen, was das Kabelmanagement erleichtert. Wenn alles verbunden ist, könnt ihr das System einschalten.
8. Fügt das Gerät in der Govee-App hinzu
Installiert und öffnet die Govee-Home-App und verbindet das Backlight mit eurem Smartphone. Danach könnt ihr die grundlegende Einrichtung starten. Die App findet das Gerät automatisch, wenn ihr in der Nähe seid und es angeschaltet ist.
9. Kalibrierung
Jetzt kommt der wichtigste Teil: die Kalibrierung. Nehmt euch dafür lieber etwas mehr Zeit, denn nur wenn die TV-Ränder sauber erkannt werden, stimmen später auch die Farben richtig. Das Einstellen auf dem Handy-Display ist ein wenig fummelig, aber kleine Ungenauigkeiten verzeiht die Software glücklicherweise.
10. Passt Helligkeit und Farben nach eurem Geschmack an
Nach der Einrichtung könnt ihr das Licht noch feinjustieren. Probiert ruhig ein wenig herum, bis die Farben natürlich wirken und das Backlight gut zu eurem Raum passt. Es gibt eine riesige Auswahl in der App.
Ich bin komplett von Philips Hue auf Govee umgestiegen
Wie schon gesagt, ich persönlich nutze mittlerweile nur noch Govee bei mir daheim. Früher war das Thema smarte Beleuchtung für mich ein unnötiger Luxus, mittlerweile will ich nicht mehr ohne. Mehr dazu könnt ihr hier lesen:
Hier noch eine kleine Auswahl von Govee-Lampen, die mir besonders gut gefallen:
- Govees Smarte Glühbirnen (E27)
- Govee Stehlampe mit ambienten Deckenstrahle - absolut geniale Beleuchtung!
- Der Bestseller: Die Govee RGBIC LED-Stehlampe
- Der Klassiker: RGBIC LED-Streifen (bis zu 20 Meter)