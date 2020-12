Among Us offiziell für Switch angekündigt & es kommt heute

Among Us gab es offiziell nur für den PC und Mobile, viele Spieler*innen wünschten sich aber auch eine Konsolen-Version. Und genau das passiert nun: Among Us schafft den Sprung auf die Nintendo Switch, wie gerade im Zuge des Indie World-Livestreams verkündet wurde.

Release: 15. Dezember 2020 im Nintendo eShop.

Wann genau kommt Among Us in den Nintendo eShop?

Richtig gelesen: Among Us ist ein Shadow-Drop, erscheint also bereits heute für Switch. Allerdings ist aktuell noch unklar, wann genau es das Multiplayer-Spiel in den eShop kommt.

"Heute im Laufe des Tages" heißt es laut Nintendo. Normalerweise sind Shadowdrops circa eine halbe Stunde nach Ankündigung im Shop bei Nintendo verfügbar. Eine lange Wartezeit dürfte uns also nicht bevorstehen.

Among Us für Switch - Crossplay mit PC bestätigt

Mittlerweile ist auch bestätigt, dass die Switch-Version von Among Us Crossplay mit PC und Mobile unterstützt (via Businesswire).

Heißt: Switch-Spieler*innen können mit allen zusammenspielen, die den Werwolf-Verschnitt auf den PC oder auf Mobile besitzen und umgekehrt.

Wie steht es um eine Among Us-Version für PS4 & Xbox One?

Ob es Among Us darüber hinaus auch auf die PS4 und/oder Xbox One schaffen wird, bleibt unklar. Entwicklerstudio Forest Willard erklärte im September 2020 folgendes:

"Ein Konsolenport ist etwas, über das wir angefangen haben, zu sprechen. Aber wir müssten ein neues System für Quick Comms schreiben, für Randoms wie bei Rocket League. Ich weiß nicht, ob wir einen Voice Chat für Konsolen einbauen können oder nicht. Das erste, was wir einfügen möchten, ist, eine Art Freundesliste, weil es einfach so schwer ist, irgendwas ohne das zu tun."

Erklärung dazu: Die aktuelle PC- und Mobile-Version von Among Us besitzt keinen Voice Chat, die Spieler*innen nutzen hierfür entweder den Chatroom im Spiel oder ein externes Tool wie Discord.

Wie genau die Kommunikation mit anderen letztendlich auf der Switch funktioniert, wissen wir noch nicht.

Es ist davon auszugehen, dass ihr euch auf der Nintendo-Konsole ebenfalls auf ein externes Voice-Chat-Programm wie Discord verlassen müsst. Das wiederum rückt aber auch eine PS4- und Xbox One-Version wieder in den Bereich des Möglichen, offiziell bestätigt ist aber noch nichts.

Was ist Among Us?

Das Spielprinzip: Among Us funktioniert wie das beliebte Party-Spiel "Werwolf": Hier müssen wir die Systeme einer Raumstation reparieren, allerdings befindet sich ein Mörder bzw. Mörderin unter ihnen. In hitzigen Diskussionen suchen wir nach Hinweisen, um den Fiesling zu entlarven - dieser selbst muss taktisch Klug handeln und probieren, seine Mitspieler hinters Licht zu führen.