Ananta: Release, Story, Gameplay und mehr zum "Anime GTA"

Auf den ersten Blick könnte es fast GTA sein: Ananta, früher bekannt als Project Mugen.

Ananta wurde während der Gamescom 2023 zunächst einmal unter dem Codenamen "Project Mugen" enthüllt, aber inzwischen umbenannt. Gleich geblieben ist allerdings das Konzept: Das RPG erinnert mit seiner urbanen offenen Spielwelt stark an die GTA-Reihe, bringt aber übernatürliche Elemente und Charaktere im Anime-Stil mit.

In diesem Artikel haben wir alles für euch zusammengefasst, was ihr über das kommende Open World-Spiel wissen müsst. Hier findet ihr direkt, was euch interessiert:

Release: Wann und auf welchen Plattformen erscheint Ananta (Project Mugen)?

Das Release-Datum für Ananta ist noch nicht bekannt. Wir wissen aber bereits, dass das Open World-Spiel für PC, PS5 und mobile (iOS und Android) erscheinen soll.

2:16 Neues "Anime-GTA"-Spiel tut so als wäre es GTA 6 - und das sieht sogar richtig gut aus

Preis: Was wird Ananta kosten?

Ananta erscheint als Free2Play-Titel. Das bedeutet aber sicherlich auch, dass euch Mikrotransaktionen im Spiel erwarten. Wie die dann genau aussehen, muss sich noch zeigen.

Spielwelt: Was wissen wir über Welt und Setting von Ananta?

Ananta ist ein Open World-Spiel mit Großstadt-Setting. Nova City zeigt sich im Trailer mit beeindruckender Skyline, Küste und Sandstränden und natürlich auch belebten Straßen, die ihr entlang rasen könnt. Innerhalb des urbanen Settings soll aber auch Übernatürliches lauern.

Im Laufe des Spiels sollt ihr außerdem andere, miteinander verbundene Städte erkunden können. Ihr könnt dort beispielsweise Clubs, eine Bibliothek oder eine Galerie mit einem Kunstmuseum entdecken.

Gameplay: Welche Mechaniken gibt es in Ananta?

Ananta wird als Open World-RPG kategorisiert und die Kämpfe vergleicht Publisher NetEase mit Kung Fu-Filmen. Ihr sollt dabei Objekte aus der Umgebung einsetzen, um euren Feind*innen einzuheizen.

Neben den Gefechten stehen aber wohl auch eher Sim-ähnliche Aktivitäten auf dem Programm. So sollt ihr euch zwischen den Missionen einfach in der Stadt amüsieren und Freundschaften schließen können.

Story: Um was geht es in Ananta?

Ananta macht euch zu einem Elite-Agent, beziehungsweise einer -Agentin des A.C.D. (Anti-Chaos Directorate). Eure Aufgabe ist es, in Nova City wieder Ordnung zu schaffen, wobei ihr es auch mit überantürlichen Phänomenen zu tun bekommt. Und mit "Toiletten, die durch den Straßenverkehr rennen".

Ja, richtig gelesen! Die Story soll einen Mix aus Abenteuern und Mystery, aber immer mit humorvollem Tonfall bieten.

Wie sieht Ananta für euch bisher aus? Freut ihr euch auf das Spiel, beziehungsweise was sind eure Wünsche oder Sorgen rund um den Titel?