'Das sieht unglaublich aus!' - Project Mugen mixt GTA mit Anime und begeistert damit nicht nur mich

Als vor wenigen Tagen mit Project Mugen ein urbanes Open World-Spiel vom Entwickler Naked Rain (dem Studio von Thunder Fire) anteast wurde, hielt sich meine Begeisterung noch in Grenzen. Der Grund dafür ist der chinesische Konzern NetEase, der über dem Projekt steht und seinen Fokus auf Free2Play-Spiele legt. Nachdem ich nun aber den ersten Trailer gesehen habe, sieht die Sache anders aus.

Erster Project Mugen-Trailer verspricht einen spannenden Mix

Mein plötzlicher Sinneswechsel ist dabei dem ersten Trailer geschuldet, der mich aus gleich mehreren Gründen vorerst (!) über die Tatsache hinwegsehen lässt, dass es sich hierbei um ein Free2Play-Spiel handelt.

Hier seht ihr den Trailer:

2:59 Project Mugen - Erster Trailer zum kostenlosen 'GTA mit Anime-Look'

Stimmiger Anime-Look: Was mir als erstes wohlwollend ins Auge stach, ist der gesättigte und klare Anime-Look. Trotz der vielen Eindrücke, wie etwa die tollen Spiegelungen auf den nassen Straßen, habe ich nicht das Gefühl, einer Reizüberflutung ausgesetzt zu sein. Ob dieser Eindruck auch beim stundenlangen Spielen bestehen bleibt, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Spider-Man lässt grüßen: Der zweite Punkt, der mir zusagt, ist das Movement. Das sieht nicht nur flüssig und actionreich aus, sondern erinnert mich mit Wall-Running und dem Entlangschwingen an Wolkenkratzern stark an Insomniacs Spider-Man-Spiele. Die Echtzeit-Kämpfe scheinen ebenfalls in eine ähnliche Kerbe zu schlagen, nur das wir hier mit vier Charakteren mit jeweils eigenen Fähigkeiten auf Feinde losgehen.

Darum geht's in Project Mugen

Als sogenannte Esper, eine Art Spezialermittler, stellen wir uns in einer futuristischen Großstadt übernatürlichen Gefahren wie Anomalien. Zu den Charakteren zählen Taffy, Bansy, Alan, Mechanika und Dila, die alle besondere Eigenschaften haben. Wie die Story im Detail aussieht, ist noch unklar, aber sie soll "tiefgründig" sein.

Open World mit GTA-Feeling: Die urbane Welt soll dabei nicht nur lebendig und atmosphärisch wirken, sondern auch auf uns reagieren, während wir sie frei in der Third-Person-Perspektive erkunden – zu Fuß, per Auto, Motorrad und mit der U-Bahn. Hitzige Verfolgungsjagden soll's ebenfalls geben. Kein Wunder also, dass nicht nur mir der GTA-Vergleich in den Kopf kam.

Immerhin scheint der Titel nicht nur in mir ein bisschen Vorfreude ausgelöst zu haben. Auch in den Kommentaren, beispielsweise unter dem YouTube-Trailer, freuen sich Fans, wie "unglaublich" das Spiel zumindest im Trailer aussieht.

Annika Bavendiek Annika kann mit Free2Play sowie Mobile-Spielen wenig anfangen. Trotzdem hat sie Project Mugen nun im Blick, da sie nicht nur Anime sehr mag, sondern auch die GTA- und Spider Man-Spiele, die sie im Titel wiedererkennt.

Trotz der ersten Vorfreude will ich am Ende des Tages aber dennoch Vorsicht walten lassen. Immerhin werden uns hier Mikrotransaktionen erwarten, die sich noch nicht einschätzen lassen. Und auch sonst lässt sich der Titel anhand eines Trailers nur bedingt einschätzen – aber es reicht zumindest, damit ich Project Mugen auf dem Schirm habe und es zumindest anspielen will, wenn es erscheint.

Project Mugen erscheint übrigens nicht nur auf Mobile, sondern wurde auch für PS4 und PS5 angekündigt.

Was ist euer erster Eindruck von Project Mugen?