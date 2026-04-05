An diese 27 Jahre alte Kinderserie kann sich jeder erinnern, aber kaum jemand mochte sie: "Das Hässlichste, was je erdacht wurde"

Angela Anaconda ist eine Kinderserie von 1999.

Die späten 1990er- und frühen 2000er-Jahre haben ein paar fantastische Cartoon-Serien hervorgebracht. Neben SpongeBob, Futurama, Kim Possible und Co. gab es aber auch eine Serie, an die sich wohl die wenigsten mit nostalgischen Gefühlen erinnern werden.

Angela Anaconda polarisiert auch nach über 25 Jahren noch

Es geht dabei um die Serie "Angela Anaconda", die ab 2001 auf Super RTL ausgestrahlt wurde und in den USA schon 1999 gestartet ist. Bei dem Namen dürften nur die wenigsten an die Geschichten der namensgebenden Hauptperson denken, sondern vor allem an den eigenwilligen Stil der Show.

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Die Figuren sehen nämlich so aus, als wären sie aus echten Fotos ausgeschnitten und dann auf die Hintergründe geklebt worden. Das Ergebnis erinnert an eine selbstgebastelte Collage oder entfernt an South Park, nur eben deutlich verstörender.

Angela Anaconda wird in Diskussionen immer wieder genannt, wenn es um Kinderserien geht, die man lieber vergessen würde. Auch auf der Plattform IMDb zeigt sich, wie unbeliebt die Serie bis heute ist.

Nach 3157 User-Wertungen steht Angela Anaconda nämlich bei gerade mal 4,6 von 10 möglichen Sternen. Die am besten bewertete Folge steht mit 5,9 Sternen auch nicht viel besser da. Ein Blick auf die Rezensionen spricht ebenfalls Bände.

Hier könnt ihr euch das deutschsprachige Intro noch einmal in Erinnerung rufen:

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Angelas Gesangseinlage konnte diesen User wohl nicht überzeugen, der etwa nur einen Stern vergibt und schreibt:

"Ich wünschte, ich würde nicht an diese Fernsehserie erinnert. Als Kind fand ich den Zeichenstil immer erschreckend und die Figuren äußerst unsympathisch. Sie sehen aus wie graue Leichen!"

Es gibt aber auch Gegenstimmen, die der Show durchaus etwas abgewinnen können. Ein User, der sieben Sterne vergeben hat, schreibt etwa:

"Angela Anaconda ist eine dieser Nischen-Serien, die ihre Kritiker zutiefst verabscheuen. Ich gehöre zu denen, die dieses verrückte kleine Stückchen Skurrilität genießen. Banal und kitschig? Nun, vielleicht, aber nicht mehr als die meisten anderen Zeichentrickfilme für Kinder. Ich glaube, der Reiz liegt darin, dass Angela und ihre Freunde (und Feinde) trotz ihres sehr seltsam anmutenden Aussehens sehr realistisch kindlich sind."

Insgesamt wurden 65 Episoden mit einer Laufzeit von je 22 Minuten von Angela Anaconda produziert. Als die Show in Deutschland an den Start ging, waren in den USA schon alle Folgen erschienen. Angesichts der Rezensionen hat es aber wohl auch nicht mehr gebraucht.

Erinnert ihr euch noch an Angela Anaconda und seid ihr sogar Fans der Serie?