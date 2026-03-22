Diese 28 Jahre alte Zeichentrickserie hat eine Hommage an Dragon Ball eingebaut, die euch wahrscheinlich nicht aufgefallen ist

Die Kampfszenen in Dragon Ball sind unverkennbar und schlicht Kult. Besonders cool waren natürlich die ersten Verwandlungen zum Super Saiyajin, aber auch ohne die Transformationen folgten die Choreographien einem ganz eigenen Stil. An genau dem haben sich auch die Powerpuff Girls schon vor vielen Jahren bedient.
Die Powerpuff Girls verneigen sich mit witziger Hommage vor Dragon Ball
Wer glaubt, die Powerpuff-Girls-Zeichentrickserie sei langweilig, harmlos oder kindisch, täuscht sich. Die 1998 erstmals ausgestrahlte Serie steckte voller Humor, hatte aber auch sehr viele Kämpfe und Action zu bieten. Bei einem davon stand ganz klar Dragon Ball Pate.
Wie bei allen guten Hommagen und Easter-Eggs strotzt diese Szene hier ebenfalls nur so vor Liebe zum Original, nimmt aber weder sich selbst noch das große Vorbild allzu ernst. Hier wird sich ganz offensichtlich ein Spaß erlaubt, aber eben nicht auf Kosten von Dragon Ball.
Hier könnt ihr euch besagte Szene anschauen:
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Wer Dragon Ball kennt, erkennt die Anspielung recht schnell. Das gegenseitige Verhöhnen darf natürlich nicht fehlen, auch wenn Prinzessin Morbucks natürlich ein anderes Kaliber ist als Vegeta oder Freezer. Besonders cool ist das Ausweichen, das den Energie-Angriff ins Leere schießen lässt.
Aber da hören die Ähnlichkeiten noch nicht auf, sie fangen gerade erst an. Selbst das in-den-Boden-Stemmen der Füße kennen wir aus Dragon Ball, genau wie die Art und Weise des Schnitts im Kampf selbst. Von den nur als Lichtblitze sichtbaren, durch die Luft fliegenden Kämpfenden ganz zu schweigen.
Hier hatte offensichtlich ein Dragon Ball-Fan großen Spaß daran, die Powerpuff Girls gegen eine ihrer häufigsten Widersacherinnen antreten zu lassen, und zwar in dem unverwechselbaren Stil des extrem erfolgreichen Animes.
Die Powerpuff Girls wurden erst 1998 zum ersten Mal ausgestrahlt, während die erste Dragon Ball-Serie 1986 bis 1989 lief. Direkt im Anschluss ging es dann auch schon mit Dragon Ball Z weiter, wenn auch nicht in Deutschland.
Hierzulande hat es bis ins Jahr 2001 gedauert, bis DBZ kam, und der Vorgänger Dragon Ball lief auch erst 1999 im Fernsehen. Die deutsche Erstausstrahlung der Powerpuff Girls erfolgte ebenfalls im Jahr 2001.
Habt ihr die Folge damals gesehen und die Anspielung erkannt?
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