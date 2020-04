Animal Crossing: Bald könnt ihr wohl tauchen & Meerestiere sammeln

Animal Crossing: New Horizons bietet bereits jetzt schon viele Sachen, die wir im Spiel machen können. Aber trotzdem fehlen vielen Fans immer noch Funktionen, die in den Vorgängern bereits verfügbar waren. Dazu zählt auch das Tauchen und Schwimmen, was aber wohl schon bald zum Spiel hinzugefügt werden könnte.

Infos durchs Datamining: Die Hinweise kommen durch den Dataminer Ninji, der bereits bekannt gegeben hat, wie der Laden von Nepp und Schlepp erweitert werden kann. Dieses Mal hat er sich den Code näher angeschaut und seine Funde in einem langen Twitter-Thread bekannt gegeben. Er hat viele verschiedene Funktionen gefunden, die in Zukunft ihren Weg ins Spiel finden könnten.

Wichtig: Es kann sein, dass nicht alle der folgenden Informationen auch wirklich stimmen. Der Code stammt aus der Entwicklung des Spiels und dementsprechend können einige Funktionen wieder gestrichen worden sein. Trotzdem gilt für den Rest dieser News ein Spoiler-Hinweis, falls ihr nicht wissen wollt, wie das Spiel erweitert werden könnte.

Tauchen, Meerestiere, größeres Museum & mehr

Die wohl wichtigste spielerische Neuerung könnte das Tauchen sein. Bereits in den Vorgängern konntet ihr Schwimmen und besondere Meerestiere sowie Algen sammeln. Dafür gab es besondere Schwimmkleidung, mit der ihr dann schwimmen und tauchen konntet.

Wenn diese Funktion in New Horizons zurückkehrt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht nur mehr zum Sammeln haben, sondern auch neue DIY-Rezepte bekommen, die zum Beispiel mit den Algen hergestellt werden können.

Diving will allow you to obtain fish (a different set from fishing ofc) and seaweed. There’s a portion of the save file reserved to store them already!



(I’m not sure how, or if, this ties into the “Seafood” critterpedia page — not enough info yet)#ACspoilers #ACdatamining — Ninji ??????????? (@_Ninji) April 19, 2020

Größeres Museum: Damit könnte auch eine Vergrößerung des Museums zusammenhängen. Denn die Meerestiere sollen eine eigene Kategorie von insgesamt 33 sammelbaren Gegenständen sein, die ihr dann auch im Museum abgeben könnt.

Das ist aber noch nicht alles, denn das Museum soll auch einen Shop und ein Café bekommen. Im Zusammenhang mit letzterem werden auch die Gyroiden erwähnt. Diese aufstellbaren Items machen merkwürdige Geräusche und werden bisher in New Horizons nur als Spendensammler genutzt, wenn ihr eine Brücke oder einen Aufgang baut.

MUSEUM: There’s entries for two extra museum upgrades. All three levels (after the tent) seem to contain an art section.



There also seems to be two standalone buildings: the museum shop, and the museum cafe (which incorporates a Gyroid section)#ACspoilers #ACdatamining — Ninji ??????????? (@_Ninji) April 19, 2020

Kunstausstellung: Das Museum soll aber auch eine Kunstausstellung bekommen. Dafür kehrt dann der listige Fuchs Reiner zurück, der euch besucht, um gefälschte Kunst zu verkaufen. In den früheren Spielen hatte er immer drei Gemälde dabei aber nur eines davon war auch echt. In New Horizons soll er laut dem Datamine den geheimen Strand besuchen, den es auf jeder Insel im Norden gibt, aber bisher noch keinen Nutzen hat.

Redd appears to have a ship which will dock on the ‘secret beach’ at the north of the island. That particular acre is called N???? internally - ???? is Redd’s Japanese name. The ‘fake art’ mechanic is coming back, but I don’t know more details#ACspoilers #ACdatamining — Ninji ??????????? (@_Ninji) April 19, 2020

Weitere Infos durch den Datamine:

Ihr werdet Gemüse anlegen können : Tomaten, Weizen, Zuckerrohr, Kartoffeln, Karotten, Kürbisse

: Tomaten, Weizen, Zuckerrohr, Kartoffeln, Karotten, Kürbisse Es wird Bastelanleitungen für Klamotten und Kochrezepte geben.

geben. Es gibt eine dritte Erweiterung für Nooks Laden

Hecken kehren zurück : Azalea, Hibiskus, Holly, Hydrangea, Camellia, Osmathus. Zwischen der Release-Version und der aktuellen wurden die Hecken überarbeitet und erweitert, weshalb sie wohl aktiv entwickelt werden.

: Azalea, Hibiskus, Holly, Hydrangea, Camellia, Osmathus. Zwischen der Release-Version und der aktuellen wurden die Hecken überarbeitet und erweitert, weshalb sie wohl aktiv entwickelt werden. Bisher ungenutzte Laden-Referenzen, die aber nicht echte Shops sein müssen: Gartencenter, Museum, Galerie, Immobilien

Über welche der Funktionen würdet ihr euch besonders freuen?