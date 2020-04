Animal Crossing: Fan zeigt, wie Nooks Laden erweitert werden kann

In Animal Crossing: New Horizons müsst ihr in den ersten Tagen einen Laden für Tom Nooks Neffen bauen. Viele Spieler plagt aber die Frage, wann sie endlich das Gebäude erweitern können. Ein Fan hat im Spielcode geschnüffelt und jetzt die genauen Anforderungen für die Vergrößerung herausgefunden.

Die Informationen kommen via Dataminer Ninji, der auf Twitter folgendes gepostet hat:

since people keep asking me: it seems that the requirements to upgrade Nook’s Cranny are all of these:

• 30 days since the shop was built

• at least 200,000 bells in buy+sell transactions combined

• Mabel must have visited#ACdatamining #ACspoilers