Animal Crossing: Das sind die beliebtesten Bewohner, laut Google-Daten

Animal Crossing: New Horizons wartet mit einem herzallerliebsten Cast an über 300 tierischen Bewohner*innen auf, wovon ihr zehn auf eure Insel einladen kann. Da ist es natürlich, dass manche beliebter sind, als andere. Jetzt wurde per Daten-Analyse ein für alle mal geklärt, wer der Champion unter den digitalen Tierchen ist.

Die Analyse wurde durch das britische Blue Planet Aquarium in Cheshire Oaks durchgeführt. Auf ihrer Seite schreiben sie, dass sie große Fans davon sind, wie das Spiel Aquarien und Meeresbewohner über das Museum sowie den Direktor Eugen darstellt. Deshalb haben sie Keywords auf Google durchgesucht und so auf Basis des Suchvolumen herausgefunden, wer die beliebtesten und unbeliebtesten Bewohner sind, womit Spieler*innen die meiste Zeit verbringen und so viel mehr.

Wer sind die beliebtesten Bewohner*innen?

Huschke konnte sich durchsetzen: Das eingebildete Eichhörnchen mit seinem etwas kühlen Blick konnte tatsächlich die meisten Suchanfragen monatlich erzielen. Demnach suchen die Leute weltweit knapp 230.000 Mal nach Huschke und auch auf Plattformen wie Nookazon oder Villager Haven ist er sehr beliebt. Die vor einigen Monaten noch sehr beliebte Katze Gunnar mit Heterochromie, also dass die beiden Augen zwei unterschiedliche Farben haben, konnte sich gerade einmal Platz 18 sichern.

Wer sind die unbeliebtesten Bewohner*innen?

Tommi möchte niemand haben: Das faule Pferd schaffte es gerade einmal auf knapp 530 Suchanfragen pro Monat. Weitere unbeliebte Bewohner den Daten her sind Nestor, Kevin, Hörnchen und Renate. Zum Schock des Autors findet sich auf der Liste nicht Krokki. Das Krokodil hatte seine Insel einfach ohne seine Zustimmung bewohnt und mit seinem Horror-Haus unsicher gemacht.

So verbringen Spieler*innen ihre Zeit mit Animal Crossing

Die beliebteste Aktion ist es, das Museum mit neuen Fischen, Insekten und Meerestieren auszustatten. Aber auch das Umgestalten der Insel und das Reden mit Bewohnern ist sehr beliebt. Dahingegen wird am wenigsten Zeit damit verbracht, das Haus aufzubessern und andere Inseln zu besuchen.

Die beliebtesten Klamotten und Möbel

Luxus siegt! Ein großer Bestandteil von Animal Crossing ist auch das Sammeln von Möbelstücken und Klamotten. Dabei haben sich bei letzterem vor allem der Luxus durchsetzen können. Beide Kronen sowie die Goldrüstung, die ihr selbst basteln müsst. Auch bei den Möbeln sind es gerade die DIY-Rezepte, die oft gesucht werden. Dabei gewinnt die Rakete gefolgt vom Eisenholz-Schrank und dem Leuchtturm.

Wie sieht es bei euch aus? Findet ihr euch in den Statistiken wieder oder habt ihr Lieblingsbewohner*innen, die sonst keiner mag?