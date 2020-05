Animal Crossing: Reiner kommt nicht? Bewohner schicken euch Kunstwerke

Seit dem letzten großen Update könnt ihr in Animal Crossing: New Horizons Kunstwerke sammeln. Jedoch kommt der Kunsthändler Reiner selten, weshalb es sehr lange dauern kann, bis ihr alle Gemälde und Statuen habt. Doch mit ein wenig Glück bekommt ihr bei der Suche nach einer vollen Kunstgalerie auch Unterstützung von euren Bewohnern.

Vielleicht ist auch schon in eurem Briefkasten ein Kunstwerk oder eine Statue als Geschenk von einem eurer Bewohner aufgeploppt. Das überrascht viele Spieler, da die normalerweise nur bei Fuchs und Teilzeithehler Reiner gekauft werden können. Ninji, ein Animal Crossing-Dataminer, hat auf Twitter mehr Details zu schenkfreudigen Nachbarn veröffentlicht.

Today's weird #ACNH fact: You can randomly receive art pieces in the mail from villagers



Assuming that I've understood the system correctly:

- Jock and Lazy may send any piece, real or fake

- Smug will only send fake pieces

- Cranky will only send sculptures (real or fake)