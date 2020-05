Animal Crossing: An diesen Tagen sind besondere Besucher da

In Animal Crossing: New Horizons kommen jede Woche besondere Besucher auf eure Insel. Wer aber schon etwas länger spielt, der wird merken, dass es teilweise vorkommen kann, dass ein Charakter sehr lange braucht, um endlich mal wieder zurückzukehren. Ein Fan hat jetzt die Antwort darauf, wann und warum Reiner, Minna und Co. auftauchen, in den Spieldateien gefunden.

Die folgenden Infos kamen wieder einmal über den bekannten Animal Crossing-Dataminer Ninji ans Tageslicht. Er hat sich dieses Mal angeschaut, an welchen Tagen die Besucher kommen können und was es für Bedingungen gibt, damit sie überhaupt auf eurer Insel vorbeischauen.

the ones you miss out on will be given priority the following week, as a form of bad luck prevention



Celeste appears on days with meteor shower weather patterns (if you get more than one in a week, she’ll pick a random one), and is totally separate.



Wisp just picks a random day