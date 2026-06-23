"Warum hat mir das keiner gesagt?": Animal Crossing-Fans finden nach 5 Jahren heraus, dass der Bioreaktor mehr ist als eine leuchtende Säule

Hinter manchen Items in Animal Crossing: New Horizons steckt mehr, als es zunächst scheint.

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Maximilian Franke
23.06.2026 | 06:30 Uhr

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Dieses Animal Crossing-Feature ist perfekt für alle, die im Keller finsteres im Schilde führen. Dieses Animal Crossing-Feature ist perfekt für alle, die im Keller finsteres im Schilde führen.

In Animal Crossing: New Horizons gibt es extrem viele Möbel und Dekogegenstände, mit denen sich Inseln und Häuser verschönern lassen. Dazu gehört auch der Bioreaktor, der sogar eine kleine Bonus-Funktion versteckt, die leicht zu übersehen ist.

“Warum hat mir das keiner gesagt?”

Auf das Detail aufmerksam macht RetiredLife_2021 in einem aktuellen Post. Dabei zeigt er einen der genannten Bioreaktoren (Science Pod auf Englisch). Allerdings ist es diesmal keine leere Röhre, sondern man sieht einen Kürbis in der Mitte schweben.

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Das Bedeutet: Alle kleineren Gegenstände, die auf einem Tisch platziert werden können, lassen sich in einen Bioreaktor einsetzen und schweben dann inmitten der blubbernden, ominösen Flüssigkeit vor sich hin. 

Je nachdem, welche Farbe der Reaktor hat und was ihr hineintut, bietet sich das perfekt für unterirdische Labore von James Bond-Bösewichten an, die ihre finsteren Weltherrschaftspläne mit unmoralischer Forschung vorantreiben!

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Wie cool das aussehen kann, zeigen andere Fans mit eigenen Screenshots unter dem Post. User muteisawlayson präsentiert zum Beispiel eine unterirdische Anlage, in der offenbar an mysteriösen Eiern und daraus schlüpfenden Kaiju-Monstern geforscht wird – ganz schön unheimlich!

RetiredLife_2021 steht nicht alleine überrascht da. In den Kommentaren tummeln sich andere Fans, die genauso überrascht sind und von dem kleinen Feature nichts wussten.

Ich spiele seit 6 Jahren und ich hatte keine Ahnung was das ist, abseits von einer großen Röhre”, heißt es etwa unter dem Post.

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Nicht von Anfang an dabei

Falls ihr Animal Crossing: New Horizons vor allem zum Release gespielt habt, könnten die Science Pods womöglich an euch vorbeigegangen sein. Das Item kam erst 2021 mit dem kostenlosen 2.0-Update ins Spiel, was aber auch schon wieder fünf Jahre her ist.

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Ihr könnt die Röhren etwa in Nooks Laden für 95.000 Sternis kaufen. Die Farbe lässt sich wiederum bei Cyrus auf Harv’s Island anpassen. Wichtig, denn für ein böses Forschungslabor ist Giftgrün natürlich Pflicht.

Blau, Gelb und Rot stehen euch aber ebenfalls zur Verfügung, falls ihr andere kreative Pläne habt.

Was denkt ihr: Wusstet ihr von der kleinen Deko-Funktion der Bioreaktoren oder seid ihr genauso überrascht?

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Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

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