"Blumen pflanzende Hooligans": Animal Crossing-Fan bekommt verbuggte Rose ins Wohnzimmer gepflanzt und die ganze Community hilft dabei, sie loszuwerden

Animal Crossing: Habt ihr schon mal eine Blume im Wohnzimmer gesehen? (Bild: reddit.com/user/katieee3rose/)

Stellt euch vor, ihr habt viele, viele Stunden damit verbracht, eure Animal Crossing: New Horizons-Insel genau so herzurichten, wie ihr euch das vorstellt – und dann kommt irgendwer in euer Zuhause und ruiniert alles, indem er eine Blume in euren Wohnzimmer-Boden pflanzt. Klingt komisch, ist dieser Person aber offenbar genau so passiert.

Animal Crossing-Community tut sich zusammen, um ein höchst kurioses Blumen-Problem zu lösen

Worum geht's hier? Animal-Crossing-Fan und Reddit-User katieee3rose hat ein Online-Giveaway-Event veranstaltet, bei dem viele andere Spieler*innen auf ihrer Insel zu Gast waren. Danach ist ihr plötzlich aufgefallen, dass mitten in ihrem Wohnzimmer Blumen wachsen. Eigentlich sollte das unmöglich sein und sie waren auch nicht mehr wegzubekommen.

Wie kann das sein? Eigentlich gar nicht. Die erste Idee war, dass es sich dabei vielleicht um einen Glitch handelt. Aber sämtliche Versuche, den wieder loszuwerden, liefen ins Leere. Nichts halt, keine Zeitreise, keine Dateien-Reparatur und auch keine Neuinstallation.

Irgendwer muss die Rosen gepflanzt haben: Auch wenn es auf den ersten Blick kontraintuitiv klingt, scheint irgendein böswilliger Animal Crossing-Spieler mit einer gemoddeten Switch hier absichtlich Blumen im Haus einer anderen Person gepflanzt zu haben. Eine andere Erklärung kann es dafür eigentlich nicht geben.

Es gab sogar schon ähnliche Fälle mit Erpressungsversuch: Das Problem mit den Blumen machte ordentlich die Runde und wurde auf Reddit vielfach geliket und diskutiert. Letztlich fand es seinen Weg sogar auf Facebook, wo sich in den Kommentaren ein Mensch meldete, dem etwas Ähnliches widerfahren war.

Tage später bekam er eine Art Bekennerschreiben samt Erpressungsversuch. Falls er die Blumen wieder loswerden wollte, sollte er einen Preis dafür bezahlen. Aber stattdessen wendete er sich an den Nintendo-Tech Support und die konnten tatsächlich den Erpresser ausfindig machen und dessen Account sperren.

Auch in diesem aktuelleren Fall gab es ein Happy End, und zwar ohne einen Erpresser zu bezahlen:

Stattdessen meldete sich nämlich einfach ein freundlicher Modder, der die Blumen bei einem Besuch auf der Insel von katieee3rose einfach direkt und ohne Probleme entfernen konnte. Somit wurde dem Treiben des "Blumen pflanzenden Hooligans", wie es ein Fan in den Kommentaren wunderbar ausdrückt, Einhalt geboten. Ende gut, alles gut.

Falls ihr also jemals ähnliche Probleme haben solltet, wendet euch entweder an die Community und hofft, dass euch ein Modder hilft. Oder ihr schreibt dem Nintendo-Tech Support. Die können vielleicht auch einfach euer Haus resetten. Dabei solltet ihr laut einem Kommentar aber auch darauf achten, alles, was euch wichtig ist, vorher außerhalb eurer Behausung zu lagern, damit es nicht verloren geht.

Ist euch schon einmal etwas Ähnliches untergekommen? Hättet ihr gedacht, dass es solche Fieslinge in AC: New Horizons gibt?