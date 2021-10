Animal Crossing: Wer den DLC mit Switch Online holt, verliert ohne Abo viele Funktionen

Animal Crossing: New Horizons bekommt mit Happy Home Paradise am 5. November 2021 seinen ersten kostenpflichtigen DLC. Den könnt ihr entweder direkt als Erweiterung zum Hauptspiel für 24,99 Euro bekommen - oder ihr holt euch das Nintendo Switch Online + Expansion Pack, in dem der DLC bereits enthalten ist. Das klingt nach einem guten Deal für alle, die ebenfalls an den im Abo enthaltenen N64- und Sega-Spielen interessiert sind, allerdings gibt es einen großen Haken.

Kompletter ACNH-DLC nur mit aktivem Abo

Darum gehts: Konkret geht es darum, dass ihr den DLC nicht selbst besitzt, wenn ihr ihn als Teil des Abo-Services bekommt. Das heißt, dass euch der volle Umfang von Happy Home Paradise nur zur Verfügung steht, solange ihr das Nintendo Switch Online + Expansion Pack abonniert habt. Läuft euer Abo aus, könnt ihr die Inselgruppe des DLCs nicht mehr besuchen und dort natürlich entsprechend auch keine Ferienhäuser für die Charaktere mehr entwerfen. Wollt ihr diese Funktion nach Ablauf eures Abos wieder nutzen, müsst ihr entweder das Abo erneuern, oder euch den DLC separat aus dem Shop kaufen.

Einige funktionen bleiben: Immerhin bleiben euch einige freigeschaltete Funktionen auch ohne Abo erhalten, wenn ihr den DLC gespielt habt. So könnt ihr auf eurer Insel weiterhin Theken, Trennwände, Raumbeleuchtung und Umgebungsgeräusche beim Anpassen eures Hauses auswählen. (via Eurogamer)

Was im Happy Home Paradise-DLC alles drin ist, könnt ihr im Trailer nochmal nachschauen:

Expansion-Pass mit neuen Inhalten

Neben dem Happy Home Paradise-DLC enthält der Nintendo Switch Online + Expansion Pack natürlich auch noch weitere Inhalte, darunter viele Klassiker der N64- und Sega-Zeit. Welche Spiele das sind, findet ihr hier:

26 1 Mehr zum Thema Nintendo Switch Online: Alle N64- und Sega-Spiele im Überblick

Das Nintendo Switch Online + Expansion Pack kostet euch für eine 12-monatige Mitgliedschaft 39,99 Euro, oder 69,99 Euro für eine Familienmitgliedschaft.



Was Nintendo Switch Online sonst noch für sein Geld zu bieten hat, findet ihr in unserer Übersicht zum Abo-Service. Auch alles, was im Happy Home-DLC und dem großen kostenlosen Update 2.0 für Animal Crossing: New Horizons drin steckt, haben wir für euch zusammengefasst.

Holt ihr euch den DLC im Abo, oder zieht ihr es doch vor, ihn direkt zu kaufen?