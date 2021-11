Animal Crossing-Fans erschaffen coole Effekte mit dem neuen Polieren-Feature

In Animal Crossing: New Horizons haben mit dem Happy Home Paradise-DLC haufenweise neue Features Einzug gehalten. Zum Beispiel die Funktion namens Polieren: Damit lassen sich den meisten Gegenständen Effekte hinzufügen.



Es gibt aber nicht nur die vorgefertigten Polieren-Effekte, sondern ihr könnt auch eure ganz eigenen Custom-Designs und Effekte erstellen. Was die Community natürlich dankend annimmt. Innerhalb kürzester Zeit wurden bereits haufenweise richtig coole Ideen umgesetzt, hier seht ihr einige Highlights davon.

Animal Crossing: Polieren-Feature wird von Fans für richtig coole Eigenkreationen genutzt

Darum geht's: Animal Crossing hat ein riesiges Update 2.0 und einen nicht minder umfangreichen DLC namens Happy Home Paradise erhalten. Beides zusammen bringt haufenweise neue Items, Bewohner*innen, Features und Möglichkeiten ins Spiel. Hier könnt ihr euch einen Überblick darüber verschaffen:

Polieren-Funktion besonders beliebt: Die Möglichkeit, diverse Einrichtungsgegenstände zu polieren, stößt auf besonders viel Gegenliebe. Das liegt nicht nur an den vorgefertigten Effekten, sondern vor allem daran, dass ihr die Effekte auch selbst bearbeiten und erstellen könnt. So sind der Fantasie kaum noch Grenzen gesetzt.

Zum Beispiel ermöglicht das DLC-Feature solche Kreationen wie diese hier (man achte auf die Fledermäuse, die um die Kerzen schwirren):

Ihr könnt zum Beispiel aber auch Geldscheine fliegen lassen:

Selbst die Farbe des Blitz-Effekts lässt sich beeinflussen. Falls ihr also Bock auf Regenbogen-Blitze habt, geht das jetzt auch – und sieht super cool aus:

Wie gesagt, der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt: Ihr könnt zum Beispiel auch solche Musik-Noten erstellen und nutzen. Sehr cool:

Auch Blubberblasen sind damit kein Problem mehr:

Falls ihr euch fragt, wie das geht: Ihr schaltet das Polieren im DLC automatisch frei, sobald ihr ein paar Häuser gestaltet habt. Anfangs steht nur der Glittereffekt zur Verfügung, die weiteren Effekte inklusive der Custom Designs, die ihr selbst gestalten könnt, schaltet ihr später erst frei.

Animal Crossing: New Horizons hat letzte Woche das große Update 2.0 und obendrein auch noch einen neuen DLC bekommen. Der heißt Happy Home Paradise und kostet extra, aber dafür bekommt ihr neben diesen Effekten beim Polieren auch noch die Möglichkeit, Ferienhäuser für die süßen Tierbewohner*innen zu gestalten. Außerdem gibt es jetzt auch noch einen Fischaugen-Filter für die Pro-Kamera, der euch die Möglichkeit für witzige Fotos liefert.

Wie findet ihr die Effekte? Habt ihr selbst auch schon welche gebastelt?