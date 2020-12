Die Animal Crossing-Community erweist sich immer wieder als sehr kreativ. Und das nicht nur Ingame, wie mit dem Gedenkfeuerwerk für einen verstorbenen Vater, sondern auch außerhalb von Animal Crossing: New Horizons. Vom Spiel inspiriert erhielten dieses Jahr einige Fans ihre Geschenken ganz nach Animal Crossing-Art.

Schwebende Geschenke wie in Animal Crossing

Wer in Animal Crossing: New Horizons über seine Insel spaziert und ein leises Schwebegeräusch hört, der weiß sofort: Hier fliegt irgendwo ein Luftballon mit einem Geschenk herum. Dann wird schnell die Gegend abgesucht, die Steinschleuder ausgepackt und das Geschenk vom Himmel geholt. Darin warten dann Rohstoffe, Bastelanleitungen oder andere Items auf uns.

Inspiriert von diesen Ingame-Geschenken, fand der eine oder andere dieses Jahr seine Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke an einem mit Helium gefüllten Luftballon vor. Nur, dass diese nicht erst mit einer Schleuder abgeschossen werden mussten und wohl auch kein Erz oder andere Ingame-Items beinhalteten.

Ein paar dieser speziellen Geschenke teilten die Spieler*innen im Anschluss auf Reddit:

Auch die Sterni-Säckchen, in denen wir im Spiel die Währung Sternis sammeln, dienen als Geschenkverpackung:

So mancher hat sogar den Weihnachtsbaum mit Bewohnern und anderen bekannten Gegenständen aus Animal Crossing geschmückt:

Schneeflocken-Saison läuft weiter

Weihnachten und nun vorbei und damit auch der Spielzeugtag in Animal Crossing: New Horizons, aber in der Lebenssimulation gibt es trotzdem noch genug für uns zu tun. Die Schneeflocken-Saison geht beispielsweise noch bis in den Februar hinein. Bis die Saison endet, können wir weiter Schneeflocken sammeln und daraus saisonale Gegenstände craften:

Wie gefällt euch diese Geschenkidee? Habt ihr vielleicht schon einmal etwas Ähnliches verschenkt bzw. erhalten oder habt es vor?