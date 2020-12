In Animal Crossing: New Horizons wird heute auch Weihnachten gefeiert. Auf eurer Insel wurde es den gesamten Dezember über winterlicher und heute ist es endlich soweit und der Spielzeugtag kann losgehen. Wir verraten euch, was ihr während des Events erleben könnt, was Geschenkpapier ist und welche Belohnungen ihr erhalten könnt.

So läuft der Spielzeugtag ab

Den gesamten Tag über könnt ihr das Event zum Spielzeugtag absolvieren. Damit ihr es auch gar nicht erst verpasst, weist auch Melinda in der Inselansage darauf hin.

Bis wann geht das Event: Ihr könnt den Spielzeugtag vom 24. Dezember 05:00 Uhr bis zum 25. Dezember 04:59 spielen. Nur in diesem Zeitraum ist Chris, das schwarznasige Rentier auf eurer Insel.

Wo findet ihr Chris? Das Rentier läuft in der Regel über den Vorplatz am Servicecenter oder in der Nähe davon. Schaut also heute dort vorbei und sprecht mit ihm, um eure erste Aufgabe zu starten.

Falls ihr noch mehr zu den anderen Weihnachtsevents wissen wollt, dann schaut hier vorbei:

Chris gibt euch als erste Aufgabe eine Bastelanleitung für das Festtagsgeschenkpapier. Davon braucht er drei Stück, um die Geschenke einzupacken, die er für alle Inselbewohner dabei hat. Zum Basteln benötigt ihr insgesamt je einmal die drei unterschiedlichen Baumschmuck Varianten.

So kommt ihr an Baumschmuck: Um Rotschmuck, Blauschmuck und Goldschmuck zu erhalten, müsst ihr an dekorativen Tannen schütteln. Auf eurer Insel sind mehrere Tannen in Lichterketten umhüllt. Schüttelt so lange an diesen, bis ihr genug Baumschmuck erhalten habt.

Bis zum 6. Januar gibt es noch mehr Rezepte für euren Baumschmuck. Wie ihr an diese herankommt, verraten wir euch hier:

Die 1. Belohnung: Habt ihr genug Festtagsgeschenkpapier gebastelt, dann solltet ihr zu Chris zurückkehren. Als Belohnung für eure Mühen hat er nämlich ein schickes Spielzeugtagsocken-Set für euch. Damit könnt ihr

Geschenkesack erhalten & Geschenke an Bewohner verteilen

Für die zweite Aufgabe bekommt ihr einen Geschenkesack von Chris, um die Geschenke letztlich an eure Bewohner zu verteilen. Doch zuvor müsst ihr eine Sache noch erfüllen

Verkleidet euch als Weihnachtsmann/frau: Um die zweite Mission zu starten, benötigt ihr ein Weihnachtsmann- oder Weihnachtsfrau-Kostüm. Die Klamotten erhaltet ihr heute garantiert bei den Schneiderschwestern, falls ihr sie nicht bereits habt. Sobald ihr das Kostüm angezogen und mit Chris erneut gesprochen habt, erhaltet ihr den Geschenkesack.

Geschenke für die Bewohner: Jetzt müsst ihr Weihnachtsmann/frau für eure Inselbewohner spielen. Sprecht sie dafür an, während ihr den Geschenkesack angezogen habt. Beim Dialog könnt ihr ihnen dann das Geschenk überreichen. Falls ihr euch fragt, was sie für Geschenke bekommen. Spielintern erhalten die Bewohner einfach einen in Geschenkpapier eingewickelten Apfel, den sie nicht aufstellen können (via Animal Crossing Wiki).

Wie viele Geschenke hab ich noch? Ihr könnt jederzeit in euer Inventar auf den Geschenkesack klicken und hineinschauen. Dort seht ihr dann, wie viele Geschenke ihr noch verteilen müsst. Sobald es nur noch wenige Bewohner sind, werden sie auch mit Namen angezeigt. Falls ein Bewohner schon ins Bett gegangen ist, dann könnt ihr mit Chris reden. Er kümmert sich dann darum und ihr erhaltet trotzdem alle Belohnungen.

Das bekommt ihr für eure Mühen: Habt ihr es tatsächlich geschafft, alle Geschenke zu verteilen müsst ihr ein letztes Mal mit Chris sprechen. Dieser nimmt euch bei getaner Arbeit den Geschenkesack wieder ab. Dafür erhaltet ihr aber auch insgesamt drei Belohnungen:

Bastelanleitung für einen Geschenkeberg

einen Festtags-Schlitten

ein Bild von Chris (erhaltet ihr am 25. Dezember im Briefkasten)

Habt ihr es bis hierhin geschafft, seid ihr durch mit dem Festtagsevent und habt alles erhalten. Doch die Festivitäten hören nicht auf. Der Dezember bietet noch so viel mehr, wie die Festtags-Saison oder die Schneemänner.

Werdet ihr heute ins Event zum Spielzeugtag spielen?