Animal Crossing-Fan begeistert alle mit abgefahrenen Ingame-Graffiti von Gangster-Gerrit, Mafia-Nook und vielen mehr

Animal Crossing: New Horizons steckt voller Möglichkeiten, wie ihr eure Charaktere und eure Spielwelt individualisieren könnt. Immer wieder überrascht die Community mit besonders coolen Design-Ideen und die Graffiti-Kunstwerke, die wir euch hier zeigen möchten, sind keine Ausnahme!

Die witzigen Motive wurden von u/Boomstick80 auf Reddit geteilt und haben seitdem in sozialen Medien ganz schön die Runde gemacht. Kein Wunder, immerhin dürften die meisten Animal Crossing-Fans vor Neid erblassen, wenn sie die schicken Graffiti-Artworks sehen. Die zu erstellen, ist nämlich gar nicht so einfach.

Animal Crossing-Figuren, aber irgendwas ist anders

Die Bilder konzentrieren sich auf die verschiedenen Figuren aus Animal Crossing, allerdings bringt Boomstick80 eigene, teils lustig-morbide Ideen mit.

Der kleine Hase Gerrit präsentiert sich zum Beispiel mit zwei Sturmgewehren als Gangster und Tom Nook im Mafia-Outfit, der offenbar so gar keine Lust auf Nintendos Super Mario hat. Pennywise, der Horrorclown aus Stephen Kings Klassiker "Es", mischt sich auch unter die Animal Crossing-Bevölkerung.

Besonders beliebt ist außerdem ein ziemlich fieses Bild von Bodo, dem Dodo. Der hat nämlich offenbar viel Spaß damit, einen der kleinen Nook-Zwillinge zu fressen, während das arme Geschwisterchen weinend danebensteht. Und wolltet ihr nicht auch schon immer Berry sehen, wie er einen Regenbogen ausspuckt?

Wie entstehen solche Graffiti in Animal Crossing?

Die Community von Animal Crossing beeindruckt immer wieder mit kreativen Ideen, wie einem echten Froggy Chair aus Holz oder nützlichen Hilfsmitteln wie einem Spickzettel für Café Taubenschlag. Für die Graffiti-Artworks war ebenfalls einiges an Aufwand nötig.

In den Kommentaren erklärt Boomstick80 die Vorgehensweise. Zuerst wurden die Vorlagen der einzelnen Motive in einer externen Pixelart-App angefertigt. Insgesamt seien so ungefähr 300 Skizzen zustande gekommen!

Mit dem richtigen Format von 128x128 Pixeln in der App ließen sich die Bilder dann auf meistens 16 Kacheln im Spiel (jeweils 32x32 Pixel) übertragen. Diese Größe führt dazu, dass nicht alle Motive gleichzeitig in die Spielwelt passen. Jedes Kunstwerk muss also wieder weichen, wenn ein neues entstehen soll. Dank der Vorlagen lassen sie sich aber auch recht leicht wieder nachbauen, wie Boomstick80 erklärt.

