Kingdom Come Deliverance 2-DLC starten: So weit müsst ihr für die Tödliche Pinsel-Erweiterung gespielt haben

Wir verraten euch, wo die erste Erweiterung startet.

Warhorse hat nach Release bereits gratis neue Inhalte wie den Barber Shop in Kingdom Come: Deliverance 2 ergänzt. Mit dem ersten kostenpflichtigen DLC Tödliche Pinsel kommt nun unter anderem auch eine ganz neue Story-Questline dazu.

Falls ihr euch fragt, ob ihr die auf eurem Spielstand überhaupt zocken könnt, weil ihr noch nicht so weit oder vielleicht mit der Geschichte schon durch seid, haben wir hier die Antwort für euch. Zudem verraten wir euch, wo ihr überhaupt hinmüsst, um loszulegen.

Hier startet der Tödliche Pinsel-DLC in KCD2

Die gute Nachricht gleich vornweg: Ihr solltet die neue Story-Questline auf den meisten Spielständen direkt starten können – sofern ihr sie oder den Erweiterungs-Pass erworben hat, versteht sich.

Die Quest für den Maler Meister Voyta startet in Burg Trosky. Ihr müsst also so weit in der Hauptstory der ersten Region fortschreiten, dass ihr diese betreten könnt. Dort hat sich der exzentrische Künstler in einem Dachzimmer nahe der Kammer des Schreibers eingenistet.

10:19 Kingdom Come 2 ist jetzt endlich so hart wie das Mittelalter!

Autoplay

Zusätzlich zum Quest-Start erwartet euch hier auch das neue zusätzliche Feature der Erweiterung: Schildbemalung. Wollt ihr schicke neue Designs, könnt ihr die ebenfalls bei Voyta in Aufrag geben.

Die Questline hat übrigens mehrere Schritte und führt euch auch in die Kuttenberg-Region. Aber keine Sorge, falls ihr dort noch nicht angekommen seid. Starten könnt ihr die Geschichte nämlich trotzdem schon, sie wird dann einfach fortgesetzt, sobald ihr die zweite Map erreicht habt.

Was, wenn ich die Story schon durchgezockt habe? Auch das ist kein Problem, denn ihr könnt euch dann trotzdem einfach zur Burg begeben und die Quest starten, beziehungsweise komplett absolvieren.

Das steckt im neuen Feature Schildbemalung

Ihr könnt drei Elemente eurer Schilde anpassen: Muster, Farbe des Musters und ein Motiv, das auf das Muster gesetzt wird. Die Motive sind besonders witzig, aber nicht von Anfang an alle freigeschaltet. Stattdessen bekommt ihr regelmäßig neue Designs dazu, während ihr die Spielwelt erkundet.

Wann erscheint die Erweiterung? Bisher ist nur bekannt, dass sie im Mai erscheint, allzu lange kann es also nicht mehr dauern. Gleichzeitig erscheint das kostenlose Update 1.3, ebenfalls mit neuen Inhalten wie Pferderennen.

Wie weit seid ihr im Spiel und werdet ihr den DLC zocken?