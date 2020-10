Animal Crossing: Morgen startet Halloween; das solltet ihr jetzt noch machen

Am kommenden Samstag, den 31. Oktober, ist Halloween. Das gruselige Event findet auch in Animal Crossing: New Horizons statt und ist das komplexeste Event seit Release des Spiels. Damit ihr perfekt darauf vorbereitet seid, gibt es hier auf GamePro.de noch einmal die Zusammenfassung, was ihr jetzt machen könnt und solltet.

Alles Neues im Herbst-Update: Falls ihr noch einmal einen kompletten Überblick über alle Neuheiten im Herbst-Update braucht, haben wir es für euch hier zusammengefasst:

3 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: Herbst-Update jetzt live - das alles ändert sich heute

Eine Übersicht all der Sachen, die ihr jetzt vorab noch machen könnt:

Holt euch jetzt noch ein Halloween-Kostüm

Ihr wollt ja nicht Halloween ohne ein passendes Kostüm feiern. Dafür solltet ihr so schnell wie möglich mal bei den Schneiderschwestern vorbeischauen. Sie haben jeden Tag ein wechselndes Sortiment an Kleidungsstücken. Mit dem neuen Update gab es auch neue Halloween-Klamotten wie das Hexenkleid und den Hexenhut.

Damit die Kleidung als Halloween-Kostüm zählt, müsst ihr eins der folgenden Kleidungsstücke anziehen:

Oberteil

Linientop

Piratenmantel

Schädelshirt

Schlabbershirt

Spinnwebenshirt

Vampirkostüm

Unterteil

Lumpenhose

Piratenhose

Kleider

Eisenrüstung

Goldrüstung

Gothic-Kleid

Hexenkleid

Jakob-Gewand

Knochenkostüm

Koboldkostüm

Korsettkleid

Kunstledermantel

Landstreicher-Outfit

Lumpenkleid

Lumpen-Outfit

Mumienkostüm

Narren-Outfit

Piratenkleid

Piraten-Outfit

Piratenschatzgewand

Schimmelkleid

Tierkostüm

Tigershirtkleid

Zauberlehrlingsrobe

Zauberumhang

Kopfbedeckung

Blatt-Maske

Dämonenhornreif

Fuchsmaske

Goldhelm

Greisenmaske

Hexenhut

Hockeymaske

Jakob-Maske

Kobold-Mütze

Kuhschädelhelm

Lumpenhut

Mumienmaske

Narrenkappe

No-Maske

Papiertüte

Pharaomaske

Piratenhut

Piratenkopftuch

Piratenschatzkrone

Ritterhelm

Rundohren-Tierhut

Schweißmaske

Skelettkapuze

Skimaske

Spitzohren-Tierhut

Streifen-Zauberhut

Wanderkopftuch

Zauberlehrlingskapuze

Socken

Löcher-Strumpfhose

Paar Loch-Socken

Paar Ringel-Kniestrümpfe

Spinnennetz-Strumpfhose

Schuhe

Paar Goldrüstungsschuhe

Paar Narrenschuhe

Paar Piratenstiefel

Paar Silberrüstungsschuhe

Paar Spitz-Stiefelchen

Paar Tierkostüm-Schuhe

Paar Zauberschuhe

Accessoires

Augenklappe

Augenverband

Clownsmaske

Gasmaske

Inkognito-Maske

Kaputte Brille

Kosmetikmaske

Kunstledermaske

Mundschutz

Piratenaugenklappe

Piratenbart

Tiernase

Taschen

Dämonenflügel-Rucksack

Nietenrucksack

Pflanzt Kürbisse an

Für die richtige Stimmung an Halloween solltet ihr auch Kürbisse angepflanzt, gepflückt und zu den neuen Kürbis-Möbeln verarbeitet haben. Wie das geht und was ihr mit dem Gemüse machen könnt, zeigen wir euch hier:

0 1 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Kürbisse anbauen: So geht's

Stockt eure Bonbons auf

Seit dem 1. Oktober könnt ihr Bonbons sammeln. Diese benötigt ihr, um an Halloween einen Großteil der besonderen Items zu erhalten. Sammelt also besser jetzt schon einmal so viele, wie ihr könnt, damit ihr an Halloween selbst weniger grinden müsst. Empfehlenswert wäre es, wenn ihr für den Stichtag ungefähr 25 Bonbons gesammelt habt, falls ihr alle Event-Belohnungen erhalten wollt.

Nooks Laden: Ihr könnt bei Nepp und Schlepp ein Bonbon kaufen, das 120 Sternis pro Stück kostet. Aufgrund der hohen Nachfrage kann täglich immer nur eine Süßigkeit gekauft werden. Das könnt ihr neben Zeitreisen aber auch anders umgehen. Reist einfach auf eine Insel eurer Freunde, dort könnt ihr ebenfalls pro Insel je ein Bonbon kaufen.

Von Bewohnern erhalten: Eure tierischen Freunde basteln mehrmals am Tag in ihren Häusern an einer DIY-Anleitung. Im Oktober arbeiten sie gerne mal an Kürbisgegenständen. Wenn ihr das Rezept aber schon habt, geben sie euch mit einer 30-prozentigen Chance ein Bonbon. Die restliche Zeit geben sie euch fünf Orangekürbisse.

An Halloween selbst: Am Stichtag, dem 31. Oktober, könnt ihr ab 17 Uhr aber weiterhin Bonbons sammeln. So bekommt ihr die Bonbons an Halloween:

Wenn ihr kein Bonbon im Inventar habt, bekommt ihr drei von einem Bewohner geschenkt, der "Süßes oder Saures" wollte (einmalig).

Wenn ihr die Jakob-Maske und das Jakob-Gewand tragt, gebt euch jeder Bewohner einmal ein Bonbon (einmalig je Bewohner).

Manche der Bewohner sind in ihren Häusern. Wenn ihr mit ihnen sprecht und ein Halloween-Kostüm tragt, bekommt ihr ein Bonbon (kann alle fünf Minuten je Bewohner wiederholt werden).

Dadurch solltet ihr spätestens an Halloween genug Bonbons bekommen, auch wenn ihr den gesamten Monat über kaum welche oder gar keine gesammelt habt. Nur wenn ihr jetzt schon startet, könnt ihr das Halloween-Event am 31. Oktober schneller beenden.

Habt ihr euch schon auf Halloween vorbereitet?