Animal Crossing: 23 Bewohner auf die wir gerne verzichtet hätten

Animal Crossing: New Horizons ermöglicht es euch, eine Insel komplett nach euren Wünschen zu gestalten. Dazu kommen super viele, süße tierische Bewohner, die eurer Siedlung beitreten können. Da gibt es so einige Lieblinge, wie das coole Eichhörnchen Huschke, das süße Rehkitz Fatima oder der stylishe Kater Gunnar. Doch dann gibt es die, die keiner haben will, auch wir nicht.

Im Folgenden listen wir 23 Bewohner auf, die auf unserer Insel Einreiseverbot haben.

Bonni

Tierart : Affe

: Affe Persönlichkeit : Schwungvoll

: Schwungvoll Geschlecht: Weiblich

Weiblich Floskel: agaga

Warum Bonni von der Insel fliegt: Schaut euch das kleine Äffchen doch mal genau an. Sie lächelt zwar, aber hinter ihren roten, toten Augen lauert der Teufel. Sie wartet nur darauf, dass wir uns umdrehen, damit sie unsere Seele aussaugen kann.

Chang

Tierart : Bär

: Bär Persönlichkeit : Miesepeter

: Miesepeter Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: hiijaa

Warum Chang von der Insel fliegt: Zwar lächelt der Panda uns in New Horizons nicht mehr mit seinen ekligen Zähnen an, als wenn er irgendwas im Schilde führt, aber trotzdem ist er uns nicht ganz geheuer. Chang macht auf lieb aber wer mit so einem T-Shirt herumläuft, hat auf unserer Insel nichts zu suchen. Geschmacksverirrung pur.

Hans

Tierart : Gorilla

: Gorilla Persönlichkeit : Selbstzufrieden

: Selbstzufrieden Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: kongkong

Warum Hans von der Insel fliegt: Eigentlich sieht Hans aus, wie der nette Nachbar von nebenan, der seinen Garten pflegt und sich in der Nachbarschaft engagiert. Abgesehen von seinem Spießer-Hemd ist aber irgendwas nicht richtig. In seinem Haus ist immer Winter und ein riesiges Lagerfeuer steht in der Mitte. Was oder viel eher wen möchte Hans da verbrennen? Auf unserer Insel hat er auf jeden Fall nichts zu suchen.

Helmut

Tierart : Ente

: Ente Persönlichkeit : sportlich

: sportlich Geschlecht: männlich

männlich Floskel: flitzer

Warum Helmut von der Insel fliegt: Auf den ersten Blick wirkt Helmut wie eine normale Ente, die das Schwimmen liebt. Jedoch hat er immer eine Mütze auf und niemand weiß, was sich darunter verbirgt. Er zieht sogar über seinen Hut einfach andere Mützen. Was möchte Helmut vor uns verstecken? Und dazu noch seine Floskel, ohne Worte.

Horst

Tierart : Adler

: Adler Persönlichkeit : Sportlich

: Sportlich Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: krahkrah

Warum Horst von der Insel fliegt: Der Ritter-Adler ist von seinem Aussehen echt cool. Sobald wir aber das erste Mal in sein Haus gehen, ist alles vorbei. Der gefiederte Freund hat dort einfach seinen eigenen Kerker aufgebaut. Weg mit dem Folter-Vogel.

Hubert

Tierart : Jungbär

: Jungbär Persönlichkeit : Schlafmütze

: Schlafmütze Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: Mwuuu

Warum Hubert von der Insel fliegt: Alles an Hubert schreit einfach danach, dass er wieder gekickt werden möchte. Der Kussmund, die schwarzen Augenringe, der Vollbart und das Tigerstreifentop. Da passt einfach absolut nichts zusammen.

Janine

Tierart : Katze

: Katze Persönlichkeit : Große Schwester

: Große Schwester Geschlecht: Weiblich

Weiblich Floskel: zischel

Warum Janine von der Insel fliegt: Wieder so ein Bewohner, der Böses im Schilde führt. Hinter einem solchen Lächeln kann kein netter Nachbar stecken. Wahrscheinlich spielt sie noch bis spät in die Nacht laut K.K. Technopop und terrorisiert so die ganze Nachbarschaft.

Jürgen

Tierart : Nilpferd

: Nilpferd Persönlichkeit : Miesepeter

: Miesepeter Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: höhöhö

Warum Jürgen von der Insel fliegt: Jürgen versprüht einfach den Charme des ungeliebten Onkels, der bei Feiern auch mal den ein oder anderen unüberlegten Spruch ablässt. Wir halten uns lieber von solchen Miesepetern fern.

Katrin

Tierart : Gorilla

: Gorilla Persönlichkeit : Große Schwester

: Große Schwester Geschlecht: Weiblich

Weiblich Floskel: brahaha

Warum Katrin von der Insel fliegt: Katrin ist Teil eines Superhelden-Squads und eigentlich ja ganz cool. Aber das Aussehen mit ihren rosa Lippen und dem pinken Anzug ist einfach zu viel. Dazu kommt noch, dass sie ein Gorilla ist. Damit hat sie im vorhinein schon verloren.

Keks

Tierart : Hund

: Hund Persönlichkeit : Schlafmütze

: Schlafmütze Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: kläff

Warum Keks von der Insel fliegt: Ein Shirt mit einem Katzenkopf mit Laseraugen, der durch das Weltall fliegt? Eigentlich hätte Keks schon gewonnen. Wären da nicht diese gruseligen Augen. Ist er blind oder kommt er direkt aus "Kinder des Zorns"?

Koko

Tierart : Hase

: Hase Persönlichkeit : Ausgeglichen

: Ausgeglichen Geschlecht: Weiblich

Weiblich Floskel: hoppsa

Warum Koko von der Insel fliegt: Koko ist die Personifikation von gruselig. Sie ist den Gyroiden aus den Spielen nachempfunden, wodurch sie nur eine Emotion hat. Wir wollen nicht wissen, was sich im Inneren des "Hasen" befindet.

Krokki

Tierart : Krokodil

: Krokodil Persönlichkeit : Miesepeter

: Miesepeter Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: happ

Warum Krokki von der Insel fliegt: Mit Krokki haben wir eine ganz persönliche Geschichte. Er ist ohne zu fragen auf unsere Insel gekommen und hat dort sein Terror-Haus errichtet. In diesem stehen nämlich ein Tisch, zwei Stühle, und ein Brettspiel. Dieses Brettspiel kann aber nur von einer Seite des Tischs aus gespielt werden. Daneben stehen noch mehrere Säuretonnen. Krokki ist also nicht nur ein miesgelauntes Krokodil sondern auch ein Serienmörder.

Nadine

Tierart : Eichhörnchen

: Eichhörnchen Persönlichkeit : Große Schwester

: Große Schwester Geschlecht: Weiblich

Weiblich Floskel: kekeke

Warum Nadine von der Insel fliegt: Nadine führt irgendwas im Schilde, wir wissen nicht was, aber da ist was im Busch. Warum sollte sie sonst ihre Sätze mit "kekeke" beenden. So reden nur Hexen!

Oink

Tierart : Schwein

: Schwein Persönlichkeit : Sportlich

: Sportlich Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: oinkoink

Warum Oink von der Insel fliegt: Oink hat wieder so ein Lächeln drauf, das uns zu unangenehm ist. Da wurde der Spruch "über beide Backen strahlen" wohl zu wörtlich genommen.

Pietro

Tierart : Schaf

: Schaf Persönlichkeit : Selbstzufrieden

: Selbstzufrieden Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: helau

Warum Pietro von der Insel fliegt: Eigentlich wollen wir Pietro mögen. Er hat nichts falsch gemacht aber mit seiner Clownsmaske können wir ihn einfach nicht einschätzen. Tagsüber macht er auf einen lustigen Clown und in der Nacht wird er dann zum Killer.

Reinhold

Tierart : Hamster

: Hamster Persönlichkeit : Selbstzufrieden

: Selbstzufrieden Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: mjamjam

Warum Reinhold von der Insel fliegt: Natürlich darf auch einer der unbeliebtesten Bewohner nicht fehlen. Der Hamster ist einfach auf so vielen Ebenen unerträglich. Er sieht aus, als wäre er leicht angetrunken und über die Insel torkelt.

Ronny

Tierart : Eichhörnchen

: Eichhörnchen Persönlichkeit : Miesepeter

: Miesepeter Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: knorz

Warum Ronny von der Insel fliegt: Bei Ronny haben die Entwickler wahrscheinlich auch nur mit einem "Ja" auf die Frage "Wie Miesepeter kann ein Bewohner sein?" geantwortet. Dabei kam dieses Eichhörnchen bei raus, das einfach nur nach Ärger aussieht. Die Einreise auf unsere Insel bleibt Ronny so auf jeden Fall verwährt.

Simon

Tierart : Affe

: Affe Persönlichkeit : Schlafmütze

: Schlafmütze Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: bannabanna

Warum Simon von der Insel fliegt: Eigentlich ist Simon gar nicht so schlimm. Aber muss er diese Gesichtsbemalung haben? Die Farbkombination ist einfach sehr ungeschickt gewählt.

Steffi

Tierart : Affe

: Affe Persönlichkeit : Hochnäsig

: Hochnäsig Geschlecht: Weiblich

Weiblich Floskel: strebstreb

Warum Steffi von der Insel fliegt: Steffi versprüht die Hochnäsigkeit, wie kein anderer. Der große, pinke Mund, der Schönheitsfleck, die Nase immer gen oben und dazu noch eine rote Rundbrille. Sie sieht einfach schon so aus, als wenn sie nicht gerade der Partytiger ist.

Tristan

Tierart : Katze

: Katze Persönlichkeit : Schlafmütze

: Schlafmütze Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: schluchz

Warum Tristan von der Insel fliegt: Bei ihm stechen vor allem zwei Sachen direkt heraus. Die riesigen Augen wären ja nur halb so schlimm, wenn er nicht noch diese Hasenzähne hätte. Alles an ihm wäre dann cool gewesen, aber so sieht er einfach nur merkwürdig aus.

Tschiwi

Tierart : Huhn

: Huhn Persönlichkeit : Miesepeter

: Miesepeter Geschlecht: Männlich

Männlich Floskel: knusprig

Warum Tschiwi von der Insel fliegt: Der Hahn in Goldrüstung hat ein dunkles Geheimnis, das wir auf unserer Insel nicht haben wollen. Denn sein Haus besteht aus einem Altar und mehreren Särgen aus Gold. Wir wollen es gar nicht weiter hinterfragen und lassen Tschiwi direkt wieder ausziehen.

Uta

Tierart : Affe

: Affe Persönlichkeit : Große Schwester

: Große Schwester Geschlecht: Weiblich

Weiblich Floskel: makimaki

Warum Uta von der Insel fliegt: Als große Schwester sollte Uta eigentlich für uns immer da sein. Sie sieht jedoch so aus als jemand, der gleich drei Emotionen hat. Ihr Mund sagt, dass sie sauer ist, sie hat aber rote, eingeschüchterte Bäckchen, und sieht aus als wenn sie gleich weinen würde.

Zita

Tierart : Katze

: Katze Persönlichkeit : Schwungvoll

: Schwungvoll Geschlecht: Weiblich

Weiblich Floskel: mrriau

Warum Zita von der Insel fliegt: Es gibt kaum eine Figur in Animal Crossing, die mehr danach schreit, direkt wieder gekickt zu werden. Dieses Grinsen ist jenseits von Gut und Böse und lässt nur vermuten, dass uns Zita eines Nachts mit Freude ein Bein stellen wird.

Das sind unsere Bewohner, die wir so schnell nicht auf unserer Insel (wieder)sehen wollen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon Bewohner von eurer Insel geschmissen, weil ihr sie einfach nur loswerden wolltet?