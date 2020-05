Animal Crossings Erfolg zeigt, wie viele Leute das Genre lieben

Der Erfolg von Animal Crossing: New Horizons ist mit bis dato knapp 20 Millionen verkauften Exemplaren nicht nur enorm, er zeige auch, wie groß der Markt für dieses Genre eigentlich ist, so Segas Chief Creative Officer Toshihiro Nagoshi. Er sieht vor allem Potenzial in Gelegenheitsspielern.

Wie der Chief Creative Officer in einem Sega-Stream erklärte, sei Animal Crossings Interpretation der Aufbausimulation etwas, das eine sehr breite Masse an Spielern anspreche. Auch die, die nicht gebannt auf jeden Release schauen, sondern Spiele dann kaufen, wenn sie beim Stöbern in einem Spieleladen auffallen (via dualshockers).

Diese Gruppe, Nagoshi nennt sie "Soft" oder "Casual Player", würden normalerweise kein Spiel digital kaufen, und physische Muster erst sehr viel später. Doch die Wellen, die Animal Crossing geschlagen habe, und der Fakt, dass die Version im Laden ständig ausverkauft war, habe viele dieser Stöberer dazu gebracht, digital zuzuschlagen und die Verkaufszahlen so in die Höhe getrieben.

Unterschätzte Kaufkraft

Das positive Erlebnis könnte die Soft Player wiederum dazu bringen, mehr Spiele digital zu kaufen, was vor allem den vielen kleinen Spielen zu Gute kommen könnte, die auf der Switch nur im eShop erhältlich sind. Hier scheiden sich jedoch die Geister: Denn nicht jeder, der Spiele physisch kauft, würde sich als Casual oder Soft Player sehen.

Während manche ihre Spiele nur noch digital kaufen, bestellen andere gerade die Spiele, auf die sie sich besonders freuen, in einer physischen Version. Andere kaufen gerade große Titel lieber als Disc oder Cartridge, gerade im Hinblick auf den Speicherplatz der Switch ohne zusätzliche SD-Karte.

Was an diesem Statement jedoch spannend ist, ist die Kaufkraft, die in solchen Spielen schlummert. Stardew Valley, Animal Crossing oder Story of Seasons haben nicht nur eine sehr eingeschworene Fangemeinde, sie haben auch das Potenzial, Menschen zum Spielen zu bringen, die mit Shootern oder Action Adventures auf den ersten Klick noch nichts anfangen können.